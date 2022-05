Raphael Carpejane ganha prêmio de Melhor Influenciador do Ano

O jovem influenciador Raphael Carpejane tem ganhado destaque e notoriedade por todo país. Após ser descoberto pelo empresário Thiago Michelasi, o influenciador ganhou destaque na mídia nacional e começou sua história de sucesso.

Em 2021, após ser eleito Mister Muzambinho e ter vencido o Mister Minas Gerais, Raphael foi convidado e aceitou participar de um reality show que aconteceu no Rio Grande do Sul pela TVS Play onde se consagrou vencedor através do voto popular de mais de 22 mil pessoas. Após isso, ainda em 2021, Carpejane se consagrou Mister Brasil Teenager através do maior concurso de beleza oficial do país, o Miss e Mister Brasil junto ao Sindicato Nacional Pró-Beleza.

E para consagrar todo sucesso vivido em 2021, em uma premiação realizada em Gramado, no Rio Grande do Sul, que teve o ex-Fazenda Caique Aguiar apresentando, Raphael Carpejane foi premiado como o Melhor Influenciador do Ano de 2021, tendo se destacado por todo pais e se tornado uma referência para milhares de pessoas. Raphael não pode estar presente no evento, mas foi representado por seu assessor Thiago Michelasi, que recebeu o prêmio e agradeceu a homenagem.

Agora em 2022, Raphael Carpejane está repleto de projetos e promete vir com muitas novidades para surpreender a todos que acompanham e são fãs de seu trabalho.

Acompanhe Raphael Carpejane nas Redes Sociais e veja mais sobre seu dia a dia e também suas novidades: instagram.com/raphaelcarpejane