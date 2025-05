Recolher fezes do cachorro: por que é tão importante?

Uma casa com cachorro cheia de cocôs pode ser um problema de saúde e higiene, além de ser desconfortável para todos que vivem lá. O ideal é que o cachorro faça as necessidades no local apropriado e que a casa seja limpa e desinfetada regularmente. Se o cachorro está fazendo as necessidades em casa, é importante identificar a causa e tomar as medidas corretivas, como treino de adestramento ou consulta a um veterinário. A remoção e o descarte adequados das fezes são essenciais para evitar a propagação de doenças e manter a casa limpa.

Problemas e soluções:

Higiene e saúde:

Cocô de cachorro pode conter bactérias, parasitas e vírus que podem ser transmitidos a humanos e outros animais, causando doenças como giardíase, verminoses e toxoplasmose.

Desagrado:

A presença de fezes em casa causa mau cheiro e desconforto para todos que vivem lá.

Causas:

O cachorro pode estar fazendo as necessidades em casa por diversos motivos, como ansiedade, medo, falta de treino, problemas de saúde ou simplesmente por não ter acesso adequado ao local apropriado.

Soluções: Treino de adestramento: É fundamental ensinar ao cachorro onde fazer as necessidades e recompensar o bom comportamento. Consulta ao veterinário: Se o cachorro estiver com problemas de saúde que afetam as funções intestinais, o veterinário pode indicar o tratamento adequado. Limpeza e desinfecção: As fezes devem ser removidas o mais rápido possível e o local deve ser limpo e desinfetado com produtos adequados. Acesso adequado ao local apropriado: Certifique-se de que o cachorro tem acesso fácil e seguro ao local onde pode fazer as necessidades (jardim, quintal, etc.). Enriquecimento ambiental: Oferecer brinquedos, atividades e estímulos mentais pode ajudar a evitar o tédio e o comportamento de fazer as necessidades em casa. Consulta com um profissional: Um profissional especializado em comportamento animal pode ajudar a identificar a causa do problema e oferecer soluções personalizadas.



Importância da limpeza e descarte:

Remoção e descarte adequados:

As fezes devem ser recolhidas em um saco plástico e descartadas em lixeiras adequadas, ou mesmo na descarga, se possível.

Desinfecção:

O local onde as fezes foram removidas deve ser limpo e desinfetado para eliminar bactérias e parasitas.

Produtos adequados:

Utilize produtos de limpeza específicos para animais e siga as instruções do fabricante.

Ao tomar as medidas corretivas e manter a higiene da casa, é possível resolver o problema e garantir um ambiente mais saudável e agradável para todos.

O que fazer para cachorro parar de comer fezes – Petz

Não deixe o seu pet entediado … Se ele come o cocô simplesmente porque aprecia o gosto (o que acontece muito!)