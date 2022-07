Rede Pluvial que ligará o Bairro São Vicente ao Rio Manhuaçu garantirá escoamento das águas de chuva

A Prefeitura de Manhuaçu iniciou na última semana uma importante e aguardada obra para o município: a construção da rede pluvial que ligará o bairro São Vicente ao Rio Manhuaçu. A nova rede será construída de P.A.D. – Polietileno de Alta Densidade, um material moderno, com grande durabilidade, que dará maior vazão às águas de chuva que descem dos bairros mais altos. Além da rede pluvial, também está sendo feita pelo SAAE Manhuaçu a separação da rede de esgoto.

A Prefeita Imaculada esteve no início das obras, na rua Reverendo Antônio Godoy, acompanhando o trabalho dos servidores. “Estamos felizes em iniciar essa importante obra, muito aguardada por toda a população. É uma obra que estamos desde o ano passado planejando, organizando. Adquirimos os P.A.D.s num investimento que é o maior da história de Manhuaçu em rede pluvial, e executamos o serviço agora, por ser no período de estiagem”, comentou Imaculada.

O Secretário Municipal de Obras, Paulo Ferraz, que coordena o trabalho, explica que a obra será realizada em etapas para gerar o menor impacto possível para a população, em especial no trânsito da cidade. “Estamos no centro da cidade e sabemos do impacto que causa, principalmente no trânsito com a interdição de vias. Por isso, vamos realizar em etapas, abrindo a rua, instalando a rede, já fechando e avançando para outro trecho. Sabemos que gera transtornos pra população, mas precisamos resolver esse problema para evitar os transtornos das chuvas”, explicou Paulo Ferraz.

Antigos problemas

O escoamento de águas de chuva dos bairros São Vicente, Alfa Sul e Nossa Senhora Aparecida é um problema antigo. A rede pluvial é inexistente até a altura da Praça Cordovil Pinto Coelho, e a partir daí, é utilizada a rede de esgoto para escoamento da rede pluvial. Assim, além de não comportar grandes quantidades de água, gera mal cheiro nos bueiros, que deveriam ser exclusivos para rede pluvial.

“O pior problema está no centro da cidade, quando a chuva vem, a grande quantidade de água invade comércios, que estão prejudicados. E com o asfalto feito em 2020, agravou a situação. Uma obra eleitoreira, feita de qualquer maneira, sem planejamento que agora terá a solução com essa obra que estamos realizando”, concluiu Imaculada.

Alterações no trânsito

Por causa da obra, algumas vias sofreram alterações de tráfego. A rua Desembargador Alonso Starling está com tráfego interrompido, com liberação apenas para estacionamento. A rua Reverendo Antônio Godoy, entre a Praça Cordovil Pinto Coelho e a rua Desembargador Alonso Starling, está com tráfego totalmente interrompido.

Por conta das interdições, o trânsito nas proximidades será mais intenso em alguns horários, por isso sempre que possível, pegue rotas alternativas, como pela rua Etelvino Guimarães e Monsenhor Gonzalez.

Outras alterações no trânsito ocorrerão devido à obra. Acompanhe os canais oficiais da Prefeitura para saber das alterações.

Clic na foto para abrir: