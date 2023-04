Região de Manhuaçu recebe investimentos que contribuem para o desenvolvimento cafeeiro

Obras fazem parte do plano de investimentos da Energisa para 2023.

A Energisa está constantemente trabalhando para o desenvolvimento das cidades onde atua, de forma a oferecer uma energia de qualidade para todos os seus clientes. Na região de Manhuaçu, as obras do plano de investimento vão contribuir para a valorização da economia, fortalecendo o setor cafeeiro.

Para este ano, temos um investimento de cerca de R$ 6,5 milhões no sistema elétrico da região que vai contemplar as cidades Manhuaçu, Santa Margarida, Santana do Manhuaçu, Realeza, Manhumirim, Alto Jequitibá, Matipó e São Miguel do Anta.

São obras importantes que vão proporcionar maior confiabilidade ao sistema elétrico com a melhoria da qualidade da energia entregue aos nossos clientes com o aumento da capacidade e substituição de cabos que vão beneficiar a região, especialmente para a chegada da safra de café. Também serão realizadas obras de segurança para a população das áreas urbanas, modernização da rede e instalação de equipamentos automatizados”, explica Anderson Rabelo, gerente de Construção e Manutenção da Energisa Minas Rio.

Entre as grandes obras para este ano na região destacam-se: melhorias nas linhas de distribuição de alta tensão que interligam as subestações de Matipó e Manhuaçu e de Padre Fialho e São Miguel do Anta; automação da subestação de São Miguel do Anta; substituição de torres de comunicação, além do início do processo para construção da subestação de Martins Soares, que será entregue aos clientes em 2025, e da substituição dos equipamentos das subestações da região de Matipó, Manhuaçu e São Miguel do Anta.