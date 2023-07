Regiões produtoras de Queijo Minas Artesanal realizam concursos regionais

Dos concursos regionais sairão os classificados para o Concurso Estadual do Queijo Minas Artesanal

Após a realização de concursos municipais em várias partes de Minas, começa a fase dos concursos regionais do Queijo Minas Artesanal. Neste sábado (8/7), será realizada a etapa regional da Entre Serras da Piedade ao Caraça, em Santa Bárbara, na região Central do estado. As disputas regionais terão como participantes os ganhadores dos concursos municipais. Os vencedores dos concursos regionais estarão classificados para participar do Concurso Estadual do Queijo Minas Artesanal, previsto para ocorrer em Coromandel, no Triângulo Mineiro, em setembro.

A região denominada “Entre Serras da Piedade ao Caraça” é composta por seis municípios: Catas Altas, Barão de Cocais, Santa Bárbara, Rio Piracicaba, Bom Jesus do Amparo e Caeté. Os municípios estão localizados entre a Serra da Piedade e a Serra do Caraça, dando origem ao nome da região. “A pecuária leiteira existe na região desde o período colonial e a produção de queijos local está relacionada com a mineração. Ela surgiu da necessidade de prover alimentos para as pessoas que vinham trabalhar no local”, explica a engenheira de alimentos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG), Fernanda Faria Quadros. Os cinco primeiros colocados do concurso regional estarão classificados para o concurso estadual.

Classificados

Já no dia 15/7, será a vez do Concurso Regional do Queijo Minas Artesanal – Serro, que vai ocorrer em Paulistas. Serão 25 produtores concorrendo, sendo que apenas cinco ganharão o direito de participar da premiação estadual. O júri será composto por estudiosos da produção queijeira e por profissionais de gastronomia e vão avaliar diversos aspectos como apresentação, textura, consistência, sabor, aroma dos queijos, entre outras características.

No dia 28/6, ocorreu o Concurso Regional do Queijo Minas Artesanal – Cerrado, em Cruzeiro da Fortaleza. Os vencedores e classificados para a etapa estadual são Cleno Boaventura Júnior (1º lugar/Carmo do Paranaíba), Antônio Lino Rosa (2º lugar/Patrocínio), Henderson Teixeira (3º lugar/Cruzeiro da Fortaleza), Alaor Martins Vargas (4º lugar/Carmo do Paranaíba) e Donizetti Almeida (5º lugar/ Cruzeiro da Fortaleza).

Disputada acirrada

No mês de agosto, serão realizados mais três concursos regionais. Em 4/8, haverá os concursos da região da Canastra, que vai acontecer em Delfinópolis, e da região de Araxá, programado para ocorrer no município de Sacramento. Ambos concursos prometem disputas bastante acirradas com 30 produtores concorrendo em cada um deles.

Já no dia 10/8, haverá o Concurso Regional do Queijo Minas Artesanal – Campo das Vertentes, em Tiradentes. “Os concursos regionais são muito importantes por reunir os melhores queijos de cada região e porque é neles que se definem os concorrentes da grande final estadual”, salienta a coordenadora estadual de Queijo Minas Artesanal da Emater-MG, Maria Edinice Rodrigues.



A coordenadora esclarece ainda que nas regiões onde não houver concurso, será feita uma seleção de queijos de empreendimentos legalizados junto ao Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) ou serviços oficiais de inspeção para participar do concurso estadual. Todos os concursos regionais terão a participação dos profissionais da Emater-MG. O Concurso Estadual do Queijo Minas Artesanal é uma realização do Governo de Minas Gerais, por meio da Emater-MG, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (Seapa).



Calendário de concursos regionais de Queijos Minas Artesanais*

28/6/23 – Região do Cerrado, em Cruzeiro da Fortaleza

8/7/23 – Região Entre Serras da Piedade ao Caraça, em Santa Bárbara

15/7/23 – Região do Serro, em Paulistas

4/8/23 – Região de Araxá, em Sacramento

4/8/23 – Região da Canastra, em Delfinópolis

10/8/23 – Região do Campos da Vertentes, em Tiradentes

*Calendário sujeito a alterações

Agência Minas