Relação de todos os países: democracia plena, hibrido, democracia imperfeita e regime autoritário

A tabela a seguir representa o índice por região de acordo com a pesquisa de 2015.

A tabela a seguir representa o índice por região de acordo com

a pesquisa de 2015.

A população mundial se refere à população total dos 167 países que são

cobertos pela pesquisa. Uma vez que este levantamento exclui poucos

microestados, isso é quase igual a toda a população mundial estimada

de 2011.

Países lusófonos

Na classificação de 2011 Cabo Verde ficou em 26.º lugar (27.º em 2010);

Portugal em 27.º lugar (26.º em 2010); Timor-Leste em 42.º lugar (como

em 2010); o Brasil em 45.º lugar (47.º em 2010); Moçambique em 100.º

lugar (99.º em 2010); Angola em 133.º lugar (131.º em 2010) e a

Guiné-Bissau em 157.º lugar (como em 2010), entre os 167 países avaliados.

Brasil

No relatório de 2011, quando comparado com os resultados do relatório de 2010, o Brasil subiu do 47.º para o 45.º lugar e seu índice manteve-se em 7,12 pontos[11]

A The Economist avalia os países em cinco critérios (processo eleitoral e pluralismo, funcionamento do governo, participação política, cultura política e liberdades civis), com notas que vão de 0 à 10. No critério “processo eleitoral e pluralismo” e “liberdades civis“, as notas do Brasil de 9,58 e 9,12, respectivamente, foram semelhantes à de países classificados como “democracias plenas”, como Suécia, Áustria e Alemanha. No critério “funcionamento do governo”,

o Brasil foi classificado com a nota 7,5, igual a dos Estados Unidos,

o 19.ª colocado. Entretanto, o país teve notas muito ruins em critérios que

dependem mais da sociedade civil do que do Estado. A nota do país em

“participação política” foi 5, igual a de países como Bangladesh e Etiópia.

Por fim, em “cultura política” o índice do Brasil foi de 4,38, menor que

a de vários países com “regimes autoritários”, juntamente com Bahrein

e Guiné Equatorial.[11]

Classificação da democracia em 2019

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.