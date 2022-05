“Renovando o luxo” é o maior brechó de luxo do Brasil

A empresa “Renovando o Luxo” atua na intermediação de venda de artigos de luxo de

segunda mão, a “second hand”, sob a curadoria de uma equipe especializada.

Intermediar a compra e venda artigos de luxo com certificação de autenticidade: essa é a

proposta do Renovando o Luxo, empresa de recommerce (revenda de artigos usados)

fundada pela empreendedora Kamilla Agacci Boing.

A ideia surgiu em 2014, quando muito pouco (ou quase nada) se falava deste mercado no

país. Para se ter uma ideia, em dados, o mercado de segunda mão cresceu até 21 vezes

mais rápido no mundo que o mercado de vestuário no geral e hoje, ele cresce 11 vezes

mais rápido que o setor. E espera-se que nos Estados Unidos, o mercado de segunda

mão triplique de valor nos próximos 10 anos e atinja o dobro do tamanho do fast fashion

até 2030, segundo o relatório do ThredUp.

A fundadora e CEO do “Renovando o Luxo” conta que “na época em que abrimos a

empresa, as pessoas não entendiam por que você compraria algo usado, ou venderia,

tinham a ideia de produtos ruins e muito usados. Temos quase 10 anos de mercado e

hoje a percepção das pessoas é completamente diferente.”

Tendo como missão oferecer a melhor experiência no serviço de intermediação de artigos

de luxo, estimulando a moda circular e o consumo consciente, a empresa se tornou a

maior referência no país para quem busca este serviço.

Para se ter uma ideia do quanto esse mercado impacta positivamente ao planeta, em um

estudo chamado Second Hand Effect, encomendado pela OLX Brasil e que analisou os

efeitos positivos do comércio de bens usados, revelou que as transações feitas em 2019

por meio da plataforma pouparam a emissão de 6 milhões de toneladas de CO2 (gás

carbônico) na atmosfera.

A equipe do “Renovando o Luxo” é especializada em realizar a melhor curadoria,

higienização e autenticidade dos produtos. “Tudo é feito buscando incentivar a extensão

da vida útil dos produtos e a promoção da economia circular”, revela a CEO.