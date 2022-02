Reunião do Comitê de Gestão de Crise avalia situação das chuvas em Manhuaçu

O Comitê de Crise da Defesa Civil se reuniu na manhã desta quinta-feira (10) para avaliar os transtornos causados pelas chuvas e definir as ações que serão realizadas nos próximos dias. Representantes de todos os órgãos que compõem o gabinete estiveram presentes ao encontro, que aconteceu no salão de eventos do Paço Municipal.

Participaram da reunião representantes das Secretarias Municipais da Prefeitura de Manhuaçu, Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. O secretário de Planejamento, Carlos Augusto Botelho Pires, explicou que esteve junto à Defesa Civil nos locais em que foram identificados problemas e continuam monitorando os principais pontos de risco.

“Iniciamos no bairro Alfa Sul, onde parte da BR-262 cedeu. Com as fortes chuvas de ontem, a água invadiu algumas residências. Demos total assistência a quem precisava e orientamos que permanecessem fora das casas. Passamos ainda pela rua do Triângulo, bairro Santana, muro de contenção do bairro Lajinha, enfim, em todos os pontos críticos”, explicou Carlos Augusto.

O Gabinete de Crise define planejamento para quando as chuvas cessarem. Serão realizados paliativos em locais onde houver necessidade e projetos de reconstrução nos locais que precisarem. A coordenadora da Defesa Civil, Vininha Nacif, pede que a população continue atenta às informações.

“Sobre o Rio Manhuaçu, também estamos monitorando. Pedimos que a população fique em atenta e acompanhe as emissões de alerta da Defesa Civil. Quem mora em condição ribeirinha, já acompanha a condição do Rio desde sempre. Mas esperamos mais chuva para os próximos dias. Por isso, é importante termos muita atenção”, completou Vininha.

SECOM Prefeitura de Manhuaçu