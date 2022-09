Rio: Forças Armadas promovem Tributo Cívico-Militar ao Bicentenário

Em conjunto com governo estadual e prefeituras do Rio de Janeiro e de Niterói, as Forças Armadas promoverão um Tributo Cívico-Militar ao Bicentenário da Independência do Brasil, comemorado hoje (7). A informação foi divulgada pela Seção de Comunicação Social do Comando Militar do Leste (CML).

Salvas de tiros de artilharia serão executadas nesta quarta-feira pelo 31º Grupo de Artilharia de Campanha, no Forte de Copacabana, de hora em hora, a partir das 8h. Durante toda a manhã, ocorrerão apresentações de bandas de música do Exército nos bairros do Flamengo, Lagoa, Madureira, Méier, São Cristóvão, Sulacap e Urca. Haverá, ainda, uma Parada Naval com a participação de navios da Marinha do Brasil e de países amigos, a partir das 9h, saindo do Recreio dos Bandeirantes, em direção à Baía de Guanabara.

Cerimônia

A partir das 13h, será realizada cerimônia comemorativa dos 200 anos de Independência do Brasil, na Avenida Atlântica, altura da Avenida Rainha Elizabeth, em Copacabana, zona sul da cidade. A solenidade contará com show aéreo da Esquadrilha Ceu e apresentação de bandas de música dos Fuzileiros Navais, do 1º Batalhão de Guardas, da Força Aérea Brasileira e da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

A equipe de salto livre da Brigada de Infantaria Paraquedista Os Cometas, reforçada por integrantes da Equipe Falcão, da Força Aérea Brasileira, realizará demonstração de salto com aterragem na Praia de Copacabana, seguida de apresentação da Esquadrilha da Fumaça nos céus do bairro. Às 16h, horário aproximado da proclamação da Independência, a frota da Esquadra Brasileira e a Artilharia estacionada no Forte de Copacabana executarão salvas de 21 tiros em homenagem ao Bicentenário da Independência do Brasil.

Outras cidades

Ainda neste dia 7 de setembro, no âmbito do Comando Militar do Leste (CML), serão realizados desfiles cívico-militares nas cidades sedes de aquartelamentos nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Em Niterói, o desfile cívico-militar será iniciado às 9h, na Avenida Amaral Peixoto. O CML também enviará representações de suas tropas Paraquedista e de Montanha para o desfile cívico-militar na cidade de São Paulo, berço da Independência do Brasil.

Amanhã (8) e sexta-feira (9), o Forte de Copacabana e o museu histórico do local estarão abertos à visitação gratuita do público.

A prefeitura do Rio de Janeiro dá suporte aos eventos, com a montagem de uma tribuna e gradil. Por meio de sua assessoria de imprensa, a prefeitura informou ainda que a via interditada para a série de atividades alusivas ao Bicentenário da Independência será a que normalmente já fica fechada aos domingos e feriados.