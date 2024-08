Rio recebe maior conferência global de tecnologia e inovação

Evento começa nesta terça-feira no Pier Mauá

O Píer Mauá será palco, nos próximos quatro dias, da 4ª edição da Rio Innovation Week, maior conferência global de tecnologia e inovação. O megaevento será aberto nesta terça-feira (13), em área de 70 mil metros quadrados (m²), com 34 conferências, mais de 2.500 conferencistas, 2.500 startups e incubadoras fomentando negócios, e mais de 350 expositores, em 28 palcos simultâneos, apresentando inovações e soluções para os setores, além de treinamentos imersivos setorizados, mentorias, exposições, workshops, networking e ambientes de negócios. O evento utilizará todos os armazéns do Píer Mauá, além do Museu de Arte do Rio (MAR), na zona portuária da cidade.

Entre os mais de 2 mil conferencistas convidados está o físico Marcelo Gleiser, que falará hoje, às 17h, na conferência Ciência para Todos. Sua palestra terá como título Desvendando o cérebro humano: novas descobertas e perspectivas. Do painel participa também a cientista Suzano Herculano, reconhecida mundialmente por suas pesquisas sobre a evolução do cérebro humano. Suzana também é bióloga formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e autora de vários livros sobre neurociência, entre eles A vantagem humana.

Gleiser é um físico brasileiro, ganhador do Prêmio Templeton. É astrônomo, professor e atualmente pesquisador e professor da Faculdade de Darthmouth, nos Etados Unidos. É membro e ex-conselheiro geral da American Physical Society.

Outro destaque desta terça-feira é a filósofa e ativista internacional indiana Vandana Shiva. Ela também é física, ecofeminista e ativista ambiental. É diretora da Fundação de Pesquisas em Ciência, Tecnologia e Ecologia, com sede em Nova Déli, e uma das líderes e diretoras do Fórum Internacional Sobre Globalização.

Na quinta-feira (15), um dos painéis terá um encontro entre o filósofo e poeta brasileiro Ailton Krenak, primeiro indígena a ocupar uma cadeira de imoral na Academia Brasileira de Letras (ABL), e a Monja Coen Roshi, líder espiritual e principal divulgadora do Budismo no Brasil. Eles estarão no painel O que é realidade – Realidade e Resiliência: Perspectivas Budistas e Indígenas sobre o Mundo Contemporâneo.

A Rio Innovation Week terá a participação, na sexta-feira (16), da ganhadora do Prêmio Nobel da Paz de 2018, Nadia Murad, que pertence à minoria yazidi no Iraque, foi sequestrada e violentada pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI) e hoje luta contra o tráfico sexual de mulheres. Sobrevivente do genocídio Yazidi em seu país, se tornou defensora e líder dos sobreviventes de genocídio e violência sexual. Ela vai falar sobre O sentido da vida e suas experiências de ativismo. Nadia também é autora do best-seller Que eu seja a última: minha história de cárcere e luta contra o Estado Islâmico.

Inteligência Artificial

A inteligência artificial (IA) não estará de fora das discussões da Rio Innovation Week.

O diretor do evento, Fábio Queiroz, acredita que colocar o tema Inteligência Artificial nas conferências e palestras é uma forma de desmistificar o assunto. Para ele, a tecnologia tem o poder de ser uma força transformadora para o bem.

“Cada linha de código, cada avanço tecnológico deve ser guiado por um propósito maior, o de melhorar a vida das pessoas e proteger nosso planeta”, diz. “A verdadeira medida do progresso não é o que criamos, mas como impactamos e enriquecemos as vidas daqueles ao nosso redor”, acrescenta.