Rômulo Rippa vence o Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor 2022 para Porto Ferreira

Aconteceu na noite de ontem, 09 de junho, no Pavilhão da Bienal de São Paulo, no Parque do Ibirapuera em São Paulo, a etapa paulista do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. Reconhecer as lideranças máximas dos municípios que promovem o desenvolvimento econômico e social por meio do incentivo aos pequenos negócios locais é o principal objetivo da premiação, que está em sua 11ª edição. Foram 236 projetos inscritos de 173 cidades do estado de São Paulo em oito categorias: Cidade Empreendedora; Compras Governamentais; Desburocratização; Empreendedorismo na Escola; Inovação e Sustentabilidade; Marketing Territorial e Setores Econômicos; Sala do Empreendedor, além de uma nova categoria chamada de Governança Regional e Cooperação Intermunicipal, que registrou seis projetos inscritos. No total, o prêmio conta com 231 municípios participantes, já que a categoria Governança Regional e Cooperação Municipal têm projetos que congregam mais de um município. Participaram do evento os prefeitos que apresentaram projetos consistentes, focados na melhoria do ambiente de negócios por meio de políticas públicas de base empreendedora, e eles foram na noite de ontem, homenageados com o Selo Prefeito Empreendedor. Todo o processo de avaliação dos projetos tem sido conduzido pelo Centro de Liderança Pública (CLP), instituição especializada na formação de quadros públicos preparados para utilizar os recursos de modo eficiente e lidar com os problemas urgentes do Brasil. O Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor reconhece boas práticas dos líderes municipais de todo o país em prol do desenvolvimento territorial e fortalecimento dos pequenos negócios. O prefeito de Porto Ferreira-SP, Exmo. Sr. Romulo Rippa, foi o grande vencedor do Prêmio Prefeito Empreendedor – Mário Covas através da categoria Marketing Territorial e Setores Econômicos onde inscreveu o projeto de implementação da Indicação Geográfica da Cerâmica de Porto Ferreira. A cidade de Porto Ferreira também foi agraciada em ficar entre as três finalistas da categoria Cidade Empreendedora. Tudo isso é resultado da competente gestão administrativa de Rômulo Rippa que está conduzindo Porto Ferreira com bastante carinho e dedicação. “PORTO FERREIRA 1º LUGAR PREFEITO EMPREENDEDOR – Que alegria! Mais uma vez as políticas de desenvolvimento implementadas pelo nosso governo sendo reconhecidas como modelo de qualidade no Estado de São Paulo! Hoje vencemos o 1º lugar do Prêmio Prefeito Empreendedor – Mário Covas, realizado pelo Sebrae-SP, na categoria “Marketing Territorial e Setores Econômicos” com o projeto de implementação da Indicação Geográfica da Cerâmica de Porto Ferreira que foi realizado em parceria com o Sindicer – Sindicato da Indústria Cerâmica. Além do prêmio nesta categoria, nossa cidade também foi classificada entre as três finalistas da categoria “Cidade Empreendedora”.” disse Rômulo Rippa em suas redes sociais . *Texto produzido e distribuído voluntariamente pela Michelasi Assessoria de Imprensa.