SAAE lança edital para contratar projetos para a obra de esgotamento sanitário de Sacramento

A coleta e tratamento do esgoto do distrito de São Sebastião do Sacramento, uma obra que está sendo viabilizada pelo Deputado Subtenente Gonzaga através de emenda parlamentar no valor de R$ 1.900.000,00, caminham para se tornar realidade.

Após uma série de reuniões e ajustes entre o Deputado, a Prefeitura e o SAAE, foi elaborado um cronograma de trabalho que consiste na elaboração do termo de referência para a contratação dos projetos (concluído em fevereiro), o lançamento do edital para contratação da empresa que elaborará os projetos executivos, a elaboração dos projetos, a licitação da obra e sua contratação.

Pelo cronograma estabelecido entre a Prefeitura de Manhuaçu e o SAAE, até 31 de julho os projetos deverão estar prontos para a efetiva contratação obra. Todo esforço é para que ainda em 2022 se iniciem as obras propriamente ditas.

“Eu fiz compromisso com a população de São Sebastião do Sacramento, no sentido de viabilizar a coleta e o tratamento do esgoto. Para isto, já assegurei em emendas parlamentares o valor de R$1.900.000,00. Além de assegurar os recursos, tenho dialogado com a Prefeitura e SAAE, que são responsáveis pela execução, com contratação da empresa que irá elaborar os projetos e posteriormente da empresa que irá executar a obra.

Estou confiante que dará certo, como deu certo a creche, e, está dando certo o armazém para beneficiamento de café. É por isto que agradeço à Prefeita Imaculada e ao Márcio Bahia, Diretor do SAAE, que com suas equipes, têm se dedicado a viabilizar esta importante obra”, destacou o Deputado Federal Subtenente Gonzaga.

Natural do distrito de São Sebastião do Sacramento, o Deputado Federal Subtenente Gonzaga se esforça para tornar realidade esta tão importante obra para a população, no setor de saneamento básico.

Em visitas constantes ao Distrito (fotos), o parlamentar tem se reunido com a Administração Municipal, e, em especial, com o SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), para consolidar estas obras no distrito, além de outras, em outros pontos do município.

Pelo edital publicado pelo SAAE no site da Prefeitura de Manhuaçu (edição de 26/03/2022), no próximo dia 12 será conhecida a empresa ganhadora da licitação para elaborar os projetos.