Safra de touros Montana é avaliada com novo índice de seleção

Após uma série de análises, a Associação Internacional de Criadores de Montana (AIC-MTN), usa índice de seleção com atenção especial à idade da primeira prenhez das fêmeas.

A nova safra de touros Montana, nascidos em 2021, está em processo de seleção e certificação. Reconhecidos pela excelente qualidade genética e ótimo rendimento de carcaça, os animais da raça agora também são classificados por Probabilidade de Prenhez aos 14 meses (PP14) – característica de importância econômica voltada à precocidade sexual, que acaba de entrar no índice de seleção, em substituição do Perímetro Escrotal (PE).

Com apoio da Grupo de Melhoramento Animal e Biotecnologia (GMAB) da USP/Pirassununga, a Associação Internacional de Criadores de Montana (AIC-MTN) adicionou a DEP PP14 aos critérios de seleção. Agora, a característica representa 10% do Índice Montana. Com isso, os bezerros que nascerão em 2024 já serão influenciados pela atualização do indicador.

Os touros da nova safra contam com genômica, DEPs para características de peso, precocidade sexual e características de carcaça, como Área de Olho de Lombo, acabamento e marmoreio. Com o apoio da Genômica e inclusão da DEP de PP14 no índice Montana, a entidade considera dar mais um passo para o fortalecimento do Montana. “Queremos impulsionar a disseminação do Montana na pecuária nacional como um dos grandes players para produção de carne de qualidade a campo”, destaca Gabriela Giacomini, superintendente técnica da AIC-MTN.

“Para alcançar esse objetivo, a atualização dos critérios de seleção é um ponto extremamente importante. É uma mudança imediata, que interfere a curto prazo, nos bezerros de 2025, quando a pecuária já terá retomado o ciclo de alta”, completa Gabriela.

Para comercialização da safra de touros, a AIC-MTN promoverá uma série de eventos e leilões, onde serão oferecidos touros da elite genética da raça, além de touros de Teste de Progênie e novilhas.

Sobre a Associação Internacional de Criadores de Montana

A Associação Internacional de Criadores de Montana reúne pecuaristas no Brasil e no Uruguai e oferece diversos serviços, como assessoria de geneticistas para produção e comercialização de touros Montana, seleção e avaliação genética de rebanhos comerciais, acasalamento dirigido e seleção de animais com CEIP, além da possibilidade de fazer parte de um grupo de pecuaristas efetivamente interessados em melhorar seus rebanhos. São mais de 30 anos de seleção buscando o aumento contínuo da produtividade e a geração de heterose, apoiados no maior banco de dados de animais cruzados e compostos do mundo, com uso de tecnologias de última geração nas análises. O programa de melhoramento genético do Montana é realizado pela entidade e os criadores, em parceria com a USP, campus de Pirassununga, responsável pela avaliação de dados. Para mais informações, acesse: www.montana.org.br/.