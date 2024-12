Saiba aqui como ter um lindo jardim de ervas em casa: Veja!

Karla Neto

Um jardim de ervas é uma alternativa saudável, econômica e até terapêutica para manter o uso sadio de plantas como manjericão, cebolinha, salsa, erva-cidreira e outras variedades.

E não é preciso muito espaço, ter um bom vaso e bastante cuidado já ajuda na construção do seu jardim de ervas!

Primeiramente, reserve um espaço mínimo em seu jardim. Algumas ervas podem dividir espaço até mesmo em um vaso. Para isso, é preciso conhecer as especificações de cada uma. Algumas preferem o solo mais úmido, enquanto outras, mais seco.

Conhecendo as preferências de cada uma, sabe-se quais delas podem dividir espaço no mesmo vaso sendo alimentadas com as quantidades adequadas de água e horas de luz solar.

Existem duas maneiras de você começar seu jardim de ervas: pelas sementes ou pelas mudas. Se você escolheu coentro, por exemplo, o mais recomendável é plantar as sementes diretamente no solo. Mas antes esmagá-las delicadamente para acelerar o processo.

Sementes de outras ervas como o alecrim podem demorar muito mais tempo para germinar. O ideal, então, é providenciar algumas mudas. Em todo o caso, você pode usar solo rico em compostos orgânicos garantindo o crescimento saudável das ervas.