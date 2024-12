Saiba Como descascar mexerica ou tangerina da melhor maneira sem deixar o cheiro da fruta na mão: Veja!

Divulgação

Mexerica ou tangerina também é conhecida por ser fonte de fibras potássio, magnésio, cálcio e ferro. Ela possui poucas calorias e pouca quantidade de carboidratos. Devido aos nutrientes que possui em sua composição, a mexerica ou tangerina proporciona inúmeros benefícios ao nosso organismo.

A fruta previne o envelhecimento precoce, ajuda a aliviar a prisão de ventre, fortalece o sistema imunológico, reduz as inflamações do organismo, aumenta a saciedade, ajuda a prevenir a anemia, melhora a função do fígado, entre outros benefícios.

Se você quer aprender a descascar mexerica ou tangerina de uma forma bem simples e, ainda, sem deixar o cheiro da fruta na mão, confira, a seguir, o passo a passo de como fazer isso.

Primeiro, com a ajuda de uma faca, corte a região da casca onde fica o talo da tangerina;

Em seguida, corte a região da casca onde fica a base da fruta;

Feito isso, coloque a tangerina na posição vertical sobre uma superfície. Passe a faca entre os grumos da fruta;

Com esse corte, basta abrir a tangerina. Dessa forma, os grumos da tangerina vão ficar enfileirados dentro da casca.