Saiba como manter uma nutrição balanceada e completa para filhotes

Rações que contenham proteínas de alta qualidade são a melhor alternativa para o crescimento do seu pet.

23 de janeiro de 2019 – Cães e gatos filhotes merecem nossa atenção especial – eles são fofos, enérgicos e precisam de nutrição adequada para essa fase da vida. A melhor alternativa é um alimento que auxilie no desenvolvimento dos ossos e que supra as necessidades nutricionais para a fase do crescimento. Outro detalhe é que os cães ainda pequenos trocam os dentes, por volta do quarto ao sexto mês de vida.

Nessa fase de troca, eles costumam comer menos que o normal e uma ração inadequada pode causar desconforto. É sempre indicada uma alimentação conforme a fase do animal, nesse caso, o médico veterinário das rações Max, Marcello Machado, indica dietas específicas para filhotes, que contenham proteínas de alta qualidade e que possuam vitaminas e minerais essenciais.

“Importante que os produtos tenham formulação 100% natural para filhotes, sejam livres de corantes e aromatizantes artificiais, ricos em nutrientes e vitaminas de qualidade. Além de concentrar bons níveis de cálcio para a saúde dos ossos e dentes, e outros ingredientes selecionados para garantir crescimento saudável ao animal”, explica Marcello.

Quantidade

É imprescindível seguir as recomendações da embalagem quanto a quantidade de alimento para o seu companheiro, pois este cuidado faz com que o seu filhote não corra o risco de se tornar um animal obeso ou com deficiências alimentares.

Patês

São alimentos úmidos que levam basicamente carnes selecionadas e vegetais. O indicado é oferecer ao seu filhote, patês com colágeno natural, tripolifosfato de sódio (reduz a formação de tártaro) e zeolita (auxilia na redução do odor das fezes).

Até quando meu cãozinho é filhote?

Os cães de raças mini ou pequena podem ser considerados filhotes até 10 meses de vida; cães de raças médias são filhotes até os 12 meses de vida. Raças grandes só deixam de ser filhotes a partir dos 18 meses e gigantes apenas a partir de 24 meses.

Cuidados para escolher ração para gatos filhotes

Para entender a importância da escolha da ração para a saúde do seu felino, pense que é dela que seu pet absorve os nutrientes que precisa para se manter vivo, se a ração tem falta de algum nutriente, o corpo do gato terá falta dele também.