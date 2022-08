Saiba escolher o melhor piso cerâmico para colocar no consultório

Normalmente, quando estamos em um consultório aguardando a consulta, é muito comum ficarmos ansiosos. Por essa razão, o bom gosto e o cuidado com a higiene são pontos que precisam estar alinhados nas decorações desses ambientes.

Além disso, o conforto dos pacientes precisa ser um ponto central quando estamos nos referindo ao bem-estar.

Portanto, na hora de montar um consultório é importante pensar em cada elemento que irá compor o espaço e escolher o melhor piso cerâmico para esse propósito fará toda diferença na sensação a ser transmitida aos pacientes.

Como há uma imensa variedade de tipos de pisos cerâmicos disponíveis no mercado, neste artigo, apresentaremos algumas dicas sobre revestimentos para consultórios.

Pense no bem-estar do paciente

De fato, ir ao médico ou ao dentista não é a atividade preferida de algumas pessoas. Por essa razão, o consultório precisa transmitir tranquilidade e, além de um bom atendimento, a arquitetura, deverá contribuir para passar essa sensação.

Para isso, os pisos mais interessantes são os claros. Isso porque, conseguem deixar o ambiente mais iluminado e muito mais leve. Além disso, transmitem impressão de mais higiene e, geralmente, exigem menos esforço de manutenção.

Saiba que, além dos pisos, também podemos apostar nos tons neutros no resto da decoração, garantindo, dessa forma, mais suavidade.

No entanto, se preferir, poderá optar por tons de pastéis na decoração de alguns pontos do ambiente como: as cadeiras, os móveis ou, até mesmo, ou parede em destaque. Assim, não deixará o espaço completamente sem cor.

Se mesmo assim, ainda quiser dar um destaque no consultório, mas, sem perder a harmonização do ambiente, alguns tons, como o azul e verde, são favoráveis, segundo a psicologia das cores. Afinal, transmite harmonia e serenidade.

Opte por pisos fáceis de limpar

Sem dúvida, a característica que um piso para consultório deve possuir é a facilidade de limpeza do material. Tanto é que, umas das normas da Anvisa para esse tipo de ambiente é que os pisos precisam ser resistentes às lavagens e aos usos de desinfetantes.

Os pisos frios (cerâmica e porcelanato) e os vinílicos em manta são algumas opções que se enquadram nesta exigência, sendo os tipos mais fáceis de limpar no dia a dia.

Analise as normas da Anvisa

Além da regra destinada à limpeza dos pisos, o acabamento deles também merecem atenção redobrada e, neste caso, eles devem tornar a superfície monolítica, isto é, ranhuras ou sinais estruturais visíveis.

Inclusive, a porcentagem de absorção de água do piso, não pode ser superior a 4%, inclusive, não é permitido a utilização de cimento sem aditivo antiabsorvente. Por esse motivo, o tipo de piso laminado não é muito recomendado para consultórios.

Outra prescrição é destinada aos rodapés que não podem ser arredondados, visando proporcionar a facilidade na higienização.

Cative o público na decoração

Uma dica valiosa é elaborar a decoração do ambiente de acordo com o público-alvo do consultório. Então, se o atendimento for direcionado, especialmente, aos idosos, uma decoração mais clássica fará com que eles sintam mais confiança.

Agora, se tivermos a atenção voltada para as crianças, vale a pena apostar em um estilo mais lúdico que, além do conforto, proporcionará um momento de lazer e distração.

Já o estilo moderno ou contemporâneo transmite credibilidade, então, se o público for adulto, essa é a opção ideal.

Todos os detalhes deverão basear-se na mensagem que queremos transmitir aos pacientes.

Tipos de pisos para consultórios

Além da decoração, o piso também deve contribuir para passar a sensação de conforto e segurança, além disso, eles devem proporcionar facilidade na hora da limpeza e, também, possuir as características de durabilidade e praticidade.

A fim de atender a estes requisitos, os pisos frios como os de cerâmica e porcelanato são uma ótima escolha, assim como o vinílico em manta.

Porém, nada impede de escolhermos um piso vinílico de madeira para a sala de espera, uma vez que os pisos brancos podem transmitir uma sensação de frieza.

Piso vinílico em manta: apresenta como principais características a durabilidade, a praticidade de instalação e a facilidade de limpar. Ele promete deixar o ambiente lindo e, atualmente, existem modelos com valor bem acessível.

Outra vantagem é que esse tipo de piso é antialérgico e não propaga fungos e bactérias.

Porcelanato

É uma excelente opção para ser colocada na parte interna do consultório, uma vez que, este é um material muito resistente, que suporta bem os móveis e aparelhos pesados, como em um consultório odontológico, por exemplo.

Além disso, outros dois benefícios do porcelanato são a facilidade de limpeza e a disposição de várias opções de tons claros, que são mais tranquilizantes e fáceis de executar a manutenção.

Cerâmico

Esta opção é ideal para quem busca qualidade sem deixar de lado a beleza. O piso cerâmico possui excelente custo-benefício e é muito resistente a ambientes com alto tráfego, além de ser durável. Ainda é possível encontrar alguns modelos antiderrapantes, o que pode ser usado em consultórios voltados para o público idoso.

Certamente, com essas informações, a tarefa de escolher um tipo de piso para consultórios ficou bem mais fácil. Então, aproveite cada detalhe e faça a sua escolha.