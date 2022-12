Saiba quem foi Antônio João Ribeiro

Antônio João Ribeiro

Antônio João Ribeiro (Poconé, 24 de novembro de 1823 — Antônio João, 29 de dezembro de 1864), foi um militar brasileiro, herói da Guerra da Tríplice Aliança.

Biografia

Filho de Manoel Ribeiro de Brito e Rita de Campos Maciel, ingressou no Exército como soldado voluntário em 1841 no Batalhão de Caçadores Nº 12, onde foi promovido a cabo e sargento.[1] Como resultado de seu desempenho profissional, caráter e dedicação, foi promovido a Alferes, em 1852, e a Segundo Tenente, com louvor, em 1860, atingindo assim o oficialato sendo nomeado comandante da Colônia Militar dos Dourados, na então Província do Mato Grosso. A Colônia Militar de Dourados não é situada na cidade de Dourados, e sim onde hoje fica a cidade de Antônio João.[2]

Monumento aos Heróis de Laguna e Dourados, estando na base a frente a estátua de Antônio João.

Em dezembro de 1864, como tenente da arma de cavalaria, à frente de um pequeno efetivo de 15 homens, liderou a defesa da colônia diante do invasor paraguaio, em número muitas vezes maior, sob o comando do major Martín Urbieta. Ao tomar conhecimento da aproximação do inimigo, mandou evacuar os civis e resistiu até sucumbir em combate, derrotado pela fuzilaria paraguaia. Antes de morrer, enviou ao seu comandante a seguinte mensagem, que se tornou célebre: “Sei que morro, mas meu sangue e o dos meus companheiros servirá de protesto solene contra a invasão do solo de minha Pátria.”

Em sua homenagem, foi erguida uma estátua comemorativa desse ato heroico (parte do monumento aos heróis de Laguna e Dourados) na Praia Vermelha (Rio de Janeiro).

Antônio João também foi homenageado na principal praça de Dourados, é citado no hino de Mato Grosso do Sul e também leva seu nome a cidade onde veio a falecer.[2]

Antônio João honrou bravamente o Corpo de Oficiais do Exército Imperial e devido ao exemplo de comprometimento com a Pátria, demonstração de bravura, grandeza moral e desprendimento com a própria vida, foi escolhido pela Instituição, por meio do Decreto nº 85.091, de 24 de agosto de 1980, como o Patrono do Quadro Auxiliar de Oficiais (QAO) do Exército Brasileiro.

A turma de Sargentos do Exército Brasileiro formada no ano de 1991 tem o nome de TURMA TENENTE ANTÔNIO JOÃO, em homenagem ao insigne patrono do QAO.

Referências