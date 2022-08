SAMU começa a funcionar em Manhuaçu nesta quarta-feira (31/08)

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, começa a sua operação nesta quarta-feira (31/08). A população deve ficar atenta em quais situações deve acionar o serviço, como acionar e como funciona.

As operadoras de telefonia que atuam em Manhuaçu, ainda não realizaram a mudança na operação do 192, para que a ligação seja encaminhada diretamente para a Central do SAMU em Juiz de Fora. Portanto, neste primeiro momento, o SAMU funcionará por meio do número (32) 3250 0450, caso for ligar de um telefone fixo deve discar 0XX(código da operadora do usuário) 32 3250 0450. A população também pode acionar o serviço pelo aplicativo 192 Fácil, disponível para celulares com sistema android e ios.



SECOM Prefeitura de Manhuaçu