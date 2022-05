Santa Margarida/MG – descaso da prefeitura, colocam em risco escolares. (Barroso, Carapinas e Mata do Capim)

A Produção do Jornal das Montanhas recebeu hoje imagens da realidade enfrentada por moradores da Zona Rural de Santa Margarida, cidade do interior de Minas Gerais.

O Corrego dos Barroso, Carapinas e Mata do Capim enfrentam dificuldades e contam com inúmeras demandas negadas pelo poder executivo municipal.

Sem apoio a saúde, transporte, lazer e infraestrutura as comunidades são conservadas por moradores que ali sobrevivem. “Não é falta de reivindicações, já mandamos para prefeito, Vice-prefeito, vereadores e outros, mas não temos soluções, só falácias.” Afirmou um morador.

Na tarde deste quarta-feira (04) um ônibus escolar lotado de crianças que estariam à caminho da Escola veio a se atolar, e com a ajuda de um trator, conseguiu sobressair de tal situação.

A região pertence à jurisdição do município de Santa Margarida-MG, mas as autoridades municipais não demonstram no mínimo um pingo de consideração por cada morador do Córrego dos Barroso, Carapinas e Mata do Capim, há 24 anos quem sempre prestou assistência a esta região foi o município de Pedra Bonita-MG através do Poder público municipal mediante o abandono da Prefeitura de Santa Margarida.

Além de interferir negativamente na vida dos ESCOLARES sobre o desempenho estudantil, colocam também em risco a vida dos mesmos. “Eu não tenho como continuar meu filho ir para a escola com estas estradas na situação que se encontram, não tenho como levar todo dia, a solução é tirar da escola antes que o pior aconteça.” Afirmou a dona Maria, moradora de uma das comunidades.

As comunidades se encontram integralmente desasistidas em situação de evidente abandono pela gestão atual. Produtores rurais que já estão em períodos de safra sofrem com o abandono das estradas rurais, nos últimos 6 anos, a motoniveladora da Prefeitura Municipal visitou a região por duas vezes, mesmo assim prestando um serviço desagradável aos populares e pagadores de impostos, em todo tempo, não existem uma obra se quiser de quaisquer administrações que passaram pela cidade. Mas vale salientar que no mandatos da ex-prefeita Regina Ottoni sempre houve total apoio às comunidades, inclusive se tratando de manutenção de vias rurais e sobre pontes.

O direito de ir e vir, a saúde, a infraestrutura e o lazer são garantias constitucionais. Lamentamos o descaso do poder público do município em relação aos moradores das referidas comunidades.

https://youtube.com/shorts/2CEHVYMzF9o

Redação Jornal das Montanhas – Por: Marcos Barroso.