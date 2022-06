Santana do Manhuaçu – PM apreende grande quantidade de drogas e prende integrante de organização criminosa

A Polícia Militar desencadeou operação de inteligência que resultou na identificação de local de armazenamento de drogas, que abasteciam Manhuaçu e região.

Na tarde de sábado, 18/06, foi planejada ação policial que resultou na prisão de um integrante da principal organização criminosa atuante no município além de grande quantidade de drogas que estavam enterradas em uma propriedade rural localizada no córrego do Japu em Santana do Manhuaçu.

Materiais apreendidos:

102 Barras grandes de maconha prensada.

1/2 barra de cocaína.

E dois veículos.

Materiais ilícitos e autor de 36 anos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para demais providências.