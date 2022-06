São Pedro do Avaí recebe três dias de muita festa

Para fechar o mês de junho com chave-de-ouro, a Prefeitura de Manhuaçu, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e com o apoio da Câmara de Vereadores e a Associação de Mulheres, realiza, entre os dias 24 e 26, mais uma edição da festa de São Pedro do Avaí.

A grande atração será é a dupla Relber e Alan, que se apresenta na sexta-feira (24). Outra atração do dia é Dj Duarth. Já no sábado (25), se apresentam os cantores Rômulo Santos, Mili Moreira e Darcys Fagunds.

Fechando a festa de São Pedro do Avaí, se apresentam o cantor Ederson Costa, a dupla Alberto e Fernando e companhia e Darcys Fagunds.

A entrada é franca todos os dias. Os shows serão realizados na Praça Euzébio Gonçalves Dutra, centro de São Pedro do Avaí.



SECOM Prefeitura de Manhuaçu