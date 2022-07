Sapatos baixos: quando usá-los?

Os sapatos de salto baixo às vezes assumem a liderança e às vezes são deixados de lado. Mas eles estão sempre em nosso guarda-roupa. Principalmente pelo fato de serem uma ótima alternativa aos saltos altos, plataformas ou cunhas.

No entanto, uma sola plana nem sempre precisa ser apenas uma substituição conveniente. Faça dos seus sapatos a estrela do estilo! Encontre na loja de calçados femininos os sapatos de salto plano elegantes perfeitos e nós diremos como usá-los!

Sapatos baixos – o que e quando usar?

Sapatos baixos parecem ser um elemento de estilo difícil. Diz-se que os sapatos baixos encurtam a figura e não combinam com um vestido ou roupa de noite. No entanto, sapatos de salto plano selecionados adequadamente podem ser não apenas confortável, mas muito eficazes – desde que saibamos com o que combiná-los. O que e quando usar sapatos baixos?

Eles definitivamente ficarão ótimos quando combinados com jeans skinny. Você pode escolher entre eles tanto sapatilhas como sapatilhas decoradas espetaculares. Botins rasos de camurça também se encaixam neste tipo de calça.

Você também pode combiná-los com uma saia midi plissada com estampa animal. Sapatos rasos também são uma boa solução para mulheres muito altas que se sentem mal em companhia, para quem precisa “olhar para baixo” ou não querem expor excessivamente as pernas.

Que sapatos baixos para o vestido?

Tudo depende do vestido que você escolher. Vamos dar uma olhada no mini clássico. Uma boa solução para ela são botas rasteiras no estilo militar. Absolutamente elegante e confortável. Mas botas de mola planas em um estilo atemporal também se encaixam no mini.

Se optar por um vestido midi, opte por botins rasos de pele para mulher que irão deliciar-se com a sua elegância e estilo. Calçados mais sofisticados ficam reservados para os maxi vestidos. Se o seu vestido está preparado para uma ocasião oficial, equipe-se com bombas rasas ou bailarinas.

No entanto, se você planeja usar a tendência da temporada – um vestido floral, surpreenda a todos e combine-o com botins rasos amarrados, mesmo aqueles com uma sola grande de trator!Sapatos rasos para vestidos são sempre uma boa e elegante solução, então não tenha medo de combiná-los!

Botas não apenas em saltos altos: chiques em um salto plano

Botas vêm em um número infinito de variações. As de salto baixo são perfeitas para combinar com saias acima do joelho. Garotas mais baixas não devem ter medo delas. Ao usar tubos pretos combinados com botas de camurça preta, as pernas serão opticamente mais longas.

As mulheres que querem dar um toque de extravagância ao seu estilo devem equipar-se com botas mosqueteiras planas com uma parte superior até o joelho. Eles ficam ótimos com saias mais curtas, vestidos e jeans justos.

Botas rasas – um must have para a primavera

O primeiro sopro da primavera é a hora de sapatos rasos elegantes e confortáveis. Não podemos esquecer das galochas e botas! Se você não sabe quais cores combinam com seu guarda-roupa colorido, escolha as seguras – preto atemporal, marrom elegante, cinza neutro ou bege delicado.

Sapatos baixos proporcionam maior estabilidade e segurança, especialmente quando a superfície está molhada pelas chuvas de primavera, o que não é propício para sapatos de salto alto. Para completar o guarda-roupa de primavera perfeito, certifique-se de estocar botas rasas ou sapato social feminino de primavera , que são um sucesso absoluto nesta época do ano.

Sapatos elegantes de salto baixo

As últimas tendências confirmam a crença de que vale a pena experimentar, e estilizações elegantes também podem ser criadas em combinação com sapatos de salto baixo. Hoje em dia, focamos cada vez mais no conforto, mas não queremos abrir mão da aparência feminina ao mesmo tempo. Então, escolha botas Jodhpur femininas clássicas feitas de couro granulado para uma roupa mais elegante.

Na temporada de outono e inverno, vale a pena escolher botas e oxfords, que não apenas se provarão nas mudanças das condições climáticas, mas também servirão nas estações seguintes – são um clássico que nunca sai de moda.

Por sua vez, na primavera, vale a pena ter botas rasas no guarda-roupa. Você pode escolher elegantes botas planas de camurça em belos tons de marrom e bege ou um bom mule que trarão uma atmosfera acolhedora ao seu guarda-roupa.

Mas sapatos elegantes de salto baixo não são apenas botas ou botas. São também bailarinas, que voltarão a estar extremamente na moda na primavera e no verão. Escolha aqueles com belas decorações que você pode usar com sucesso com um vestido elegante.

As sapatilhas são indispensáveis ​​no guarda-roupa. Você pode criar estilos originais e originais com eles, ou tê-los sempre com você sempre que precisar de conveniência. Portanto, mantenha um equilíbrio em seu guarda-roupa e, além de saltos altos elegantes e clássicos, coloque na prateleira sapatos bonitos e confiáveis ​​com saltos planos.