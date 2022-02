Secretaria de Obras divulga edital de processo seletivo

A Secretaria de Obras de Manhuaçu divulgou no Diário Eletrônico desta quarta-feira (16) o edital de Processo Seletivo Público Simplificado nº 01/2022. As vagas são para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Calceteiro e Soldador com carga horária de 40 horas semanais.

As inscrições são entre os dias 16 e 25 de fevereiro, de forma presencial na sede da Secretaria de Obras (Av. Dário Grossi, bairro Pouso Alegre), no horário das 8 às 11 e de 13 às 17 horas.

Confira o edital na íntegra > https://bit.ly/3uQTfGL

SECOM Prefeitura de Manhuaçu