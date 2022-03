Rússia usa tática de avançar lentamente por terra, mas bombardeia cidades ucranianas

As forças russas na Ucrânia estão bombardeando cidades, a destruição é imensa e muitas mortes, como o avanço por terra houve algumas perdas de soldados russos, a tática adotada pelos militares russos é bombardear as cidades ucranianas. Infelizmente o presidente dos Estados Unidos e a OTAN, estão incentivando as autoridades ucranianas a resistir, mas na opinião de muitos analistas é um suicídio, pois o mundo inteiro sabe que as forças russas são muito superior, mas como o que está em jogo é o domínio que querem impor ao mundo.

Autoridades locais afirmaram que equipes de resgate na cidade portuária sitiada de Mariupol, no Sul do país, vasculham escombros de um teatro onde mulheres e crianças estavam abrigadas, bombardeado por forças russas no dia anterior. O abrigo antibombas resistiu. Agora os escombros estão sendo removidos. Há sobreviventes.

Na guerra a mentira é usada dos dois lados, o que a Ucrânia diz é desmentido pela Rússia

A Rússia negou ter atingido o teatro. Imagens comerciais de satélite mostraram a palavra “crianças” marcada no chão, antes da explosão.

Mariupol sofre a pior catástrofe humanitária da guerra, com centenas de milhares de civis presos há semanas em porões sem comida, água ou energia. As forças russas começaram a liberar algumas pessoas em carros particulares nesta semana, mas impediram que missões de ajuda cheguem à cidade.

Viacheslav Chaus, governador de uma região na cidade de Chernihiv, no Norte, que foi intensamente bombardeada, disse que 53 civis foram mortos nas últimas 24 horas. O dado não pôde ser verificado de forma independente.

Na capital Kiev, um prédio no distrito de Darnytsky foi amplamente danificado. Autoridades disseram ser destroços de um míssil disparado no início da manhã.

Embora os dois lados tenham indicado progresso limitado nas negociações de paz nesta semana, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que ordenou a invasão em 24 de fevereiro, mostrou poucos sinais de ceder.

Em um discurso pela televisão, ele criticou “traidores e escória” de dentro do seu país que estariam ajudando o Ocidente, e disse que o povo russo os cuspiria como mosquitos.

Dmitry Medvedev, vice-chefe do Conselho de Segurança de Putin, afirmou que os Estados Unidos alimentaram uma russofobia “nojenta”, em tentativa de forçar a Rússia a se ajoelhar: “Não vai funcionar – a Rússia tem o poder de colocar todos os nossos inimigos impetuosos em seu lugar”.

Forças ucranianas em grande número impediram Moscou de capturar qualquer uma das maiores cidades da Ucrânia até agora, apesar do maior ataque a um Estado europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Mais de 3 milhões de ucranianos fugiram e milhares de civis e combatentes morreram.