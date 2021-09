Semana Nacional do Trânsito 2021: cuidados básicos ao atravessar e se aproximar de uma ferrovia

VLI reforça ações educativas e de conscientização voltadas às comunidades que permeiam a atividade ferroviária

A Semana Nacional do Trânsito 2021 mobiliza a sociedade, órgãos públicos e empresas a respeito da conscientização sobre ações preventivas que podem salvar vidas no relacionamento das pessoas com o trânsito. A campanha deste ano, com o lema “No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas”, teve início no último final de semana e se estende até o próximo dia 25 de setembro com foco em ações educativas voltadas a motoristas, passageiros, motociclistas, ciclistas e pedestres. A VLI, companhia logística que opera ferroviais, portos e terminais, presente em 10 estados brasileiros e no Distrito Federal, abraça a ação e enfatiza os cuidados necessários ao percorrer o entorno das linhas férreas. “Reforçar a importância da atenção durante a travessia e na interação com a linha férrea é o principal recado a ser compartilhado. O foco da VLI é seguir promovendo uma relação mais harmoniosa entre a sociedade e a atividade ferroviária”, destaca o gerente geral de Saúde e Segurança da VLI, Gustavo Mucci.

A companhia desenvolveu uma campanha digital em suas redes sociais com destaque para cartilha educativa, conteúdos interativos e dicas de segurança para orientar adultos e crianças sobre cuidados simples que podem evitar acidentes no entorno da linha férrea. Todas as iniciativas chamam a atenção da população para o respeito às regras básicas de segurança.

Um dos focos da campanha digital educativa da VLI é a conscientização dos ciclistas, grupo que cresce exponencialmente nas vias públicas do país, impulsionado pela pandemia. “Não se distraia com fones de ouvido ou similares, pois o aviso sonoro é uma sinalização que indica a aproximação do trem. Além disso, esteja atento à sinalização e jamais tente cruzar na frente de uma composição. Uma composição pode precisar de até um quilômetro para parar totalmente. Para sua segurança, transponha a via férrea apenas por meio dos cruzamentos oficiais onde estão posicionadas as placas com a cruz de Santo André”, complementa Mucci. O respeito às leis de trânsito e a postura preventiva são essenciais para evitar ocorrências no dia a dia.

Somente nos últimos anos foram investidos pela VLI mais de R$ 13 milhões para melhorias em segurança e conscientização. Do montante, R$ 2,3 milhões foram usados para a instalação de sinalizações ativas e cancelas. A segurança operacional – campanhas; estudo de tráfego; manutenção, revitalização e sinalização de passagens em nível e alertas no aplicativo Waze – foi contemplada com R$ 3,3 milhões.

Dicas da VLI para agir com segurança ao cruzar a linha ferroviária

Motoristas e pedestres não devem atravessar em locais não sinalizados. Travessia segura é pelas passagens de nível (PN), ou seja, cruzamentos sinalizados;

Antes de atravessar um cruzamento, pare, olhe as placas e escute;

Não estacione perto da linha férrea;

Não utilizar atalhos, caminhos não sinalizados às margens da ferrovia;

Um trem carregado pode levar até um quilômetro para parar totalmente. Se o trem estiver na linha, aguarde sua vez;

Acompanhe as campanhas educativas nas redes sociais da VLI:

Facebook

LinkedIn

YouTube

Instagram

Sobre a VLI

A VLI tem o compromisso de apoiar a transformação da logística no país, por meio da integração de serviços em portos, ferrovias e terminais. A empresa engloba as ferrovias Norte Sul (FNS) e Centro-Atlântica (FCA), além de terminais intermodais, que unem o carregamento e o descarregamento de produtos ao transporte ferroviário, e terminais portuários situados em eixos estratégicos da costa brasileira, tais como em Santos (SP), São Luís (MA) e Vitória (ES). Escolhida como uma das 150 melhores empresas para trabalhar pela revista Você S/A, a VLI também foi eleita a mais inovadora empresa de transporte e logística, pelo Prêmio Valor Inovação Brasil 2020, e conquistou o 1º lugar na categoria Transporte e Logística das Melhores, da IstoÉ Dinheiro. A VLI transporta as riquezas do Brasil por rotas que passam pelas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste.