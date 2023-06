Seminário sobre queijos artesanais e reunião da Câmara Técnica da Bovinocultura de Leite marcam programação da Megaleite 2023

O Festival do Queijo Artesanal de Minas contou com o Seminário Técnico dos Queijos Artesanais de Minas, realizado pelo Sistema Agricultura em parceria com o Sebrae Minas e o Sistema Faemg. Além disso, também foi realizada a reunião da Câmara Técnica da Bovinocultura de Leite, com a presença de servidores do Governo de Minas e de representantes dos diversos segmentos da cadeia produtiva, como parte da programação da Megaleite 2023.

O subsecretário de Política e Economia Agropecuária da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Caio César Coimbra, faz um balanço positivo do encontro técnico sobre os queijos artesanais, que aconteceu entre 8h e 18h de sexta-feira (9/6), no Expominas, e reuniu um público de aproximadamente 140 pessoas.

“O seminário aconteceu como parte do Festival do Queijo Artesanal e discutiu, principalmente, a simplificação das regras para a regularização de queijarias e formas de dar o protagonismo aos municípios, para que eles consigam treinar suas equipes para regularizarem os estabelecimentos produtores. A geração de emprego e renda e a agregação de valor aos produtos são o foco do Governo do Estado e foram também nesse evento”, avalia Caio.

Os painéis incluíram palestras sobre concessão do Selo Arte, arcabouço legal para produção e comercialização do Queijo Minas Artesanal (QMA), programas de autocontrole para queijarias, efeito da temperatura de coagulação e aproveitamento do QMA para a elaboração de requeijão em barra, além de mesas redondas.

“Estiveram presentes diversos técnicos servidores dos serviços de inspeção municipal e estadual, extensionistas da iniciativa privada e governamental, que se dedicaram a debater temas importantes para o setor dos queijos artesanais. Ficou latente que ainda existem diferentes interpretações de novas legislações publicadas para regulamentar esse setor, o que demonstra a necessidade de mais ações de nivelamento dos entendimentos desses dispositivos legais”, analisa o diretor de Agroindústria e Cooperativismo da Seapa, Ranier Chaves Figueiredo.

Câmara Técnica

Na manhã da sexta, representantes de diversos segmentos da cadeia produtiva do leite estiveram reunidos com o secretário adjunto da Seapa, João Ricardo Albanez, o presidente e o vice-presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, Domício Arruda e Luiz Fernando Reis, na Câmara Técnica da Bovinocultura de Leite (CTBL).

Na ocasião, foram discutidas estratégias para o enfrentamento a desafios do setor, como questões tributárias, a tramitação de projetos de lei na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), a importação do produto e iniciativas junto ao Governo Federal voltadas ao apoio ao setor, assim como a atualização do Plano Setorial da Câmara Técnica, com a definição de ações para a cadeia.

Encerrada no sábado (10/6), a Megaleite 2023 aconteceu no Parque de Exposições da Gameleira e teve o patrocínio do Governo de Minas, por meio da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge).