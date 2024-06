Senac em Manhuaçu está com matrículas abertas para cursos gratuitos

Vagas fazem parte do Programa Senac+

O Senac em Manhuaçu, que faz parte do Sistema Fecomércio MG, está com matrículas abertas para diversas opções de cursos gratuitos, disponíveis pelo Programa Senac+. São opções em gastronomia, gestão e comércio e TI.

Ao todo, são 6 turmas com inscrições abertas. As matrículas podem ser feitas na unidade localizada na Rua Hilda Vargas Leitão de Almeida, 60 – Alfa Sul. Para outras informações, visite o site do Senac ou entre em contato pelo Telefone (33) 3339-2950 ou WhatsApp 31 3057-8600.

Confira os cursos com matrículas abertas e as datas de início das aulas:

Relacionamento com o Cliente e Pós-Venda – 01/07

Preparo de Massas – 08/07

Técnicas e preparo de pães, roscas e biscoitos tradicionais – 22/07

Quitadas Tradicionais mineiras – 24/07

Técnicas de operação de caixa – 29/07

Informática básica – Sistemas operacionais e office – 05/08

Além disso, há um curso com inscrições abertas para o município de Espera Feliz:

Informações Turísticas Locais – 05/08

Sobre o Programa Senac+

O Senac+, é um programa de micro certificações gratuitas oferecido às empresas do setor de comércio de bens, serviços e turismo; sindicatos empresariais e associações de inclusão social que atendem grupos vulneráveis. O Edital de Credenciamento e a programação completa de turmas está disponível no site do Senac.