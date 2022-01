Será que a prefeitura de Manhuaçu quer mesmo Oportunidade Para Todos?

Por Devair G. Oliveira

A Prefeitura de Manhuaçu, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, abre inscrições para novo cadastramento e renovação do Programa Municipal “Oportunidade para Todos”, de acordo com a Lei Municipal nº 4.197 de 20 de dezembro de 2021.

Lembro-me de um prefeito que destinou verba para 10 estudantes, antes de aprovar a lei algumas pessoas ligadas ao prefeito foram avisadas e correram para fazer as inscrições, quando divulgado, não tinha mais vagas. Isso acontece com muito mais frequência que você imagina. Infelizmente aquela máxima existe – “Farinha pouca, meu pirão primeiro”.

Lamentável a atitude da prefeitura de fazer um ótimo programa, mas não dar ampla publicidade e sabe o que vai acontecer, muitas pessoas carentes ficarão de fora e outras não carentes vai se beneficiar. Deixo para você pensar qual é a verdadeira intenção da prefeita em não dar ampla publicidade, e apenas faltando 4 dias para o encerramento ela divulga este vídeo.

Confira os detalhes!