Servidores da Fazenda participam de curso no TCE-MG

O secretário da Fazenda, Magno Marçal, participou da oitava edição da “Jornada da Contabilidade Pública”. O evento aconteceu entre os dias 26 e 28 de setembro, em Belo Horizonte.

Além dele, participaram do curso as servidoras que atuam com escrituração e contabilização dos números municipais Nilcatia Lopes Caires, Marloane Sales Vieira e Derli Aparecida Mendes.

“Participamos de um curso extremamente importante para o meio da Contabilidade Pública. Trocamos experiências com contadores, auxiliares, estudantes e servidores públicos em geral, entre participantes e palestrantes. Abordaram temas para quem atua ou pretende atuar na esfera pública”, comentou o secretário de Fazenda.

O curso foi promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, juntamente com o Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais e a Associação Mineira de Contadores Públicos, por meio da Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo.

SECOM Prefeitura de Manhuaçu