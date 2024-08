SIAVS 2024: Trouw Nutrition inova com tecnologias para bem-estar e controle de bactérias na avicultura e suinocultura

. Companhia anuncia soluções para leitões recém-nascidos e qualidade da água para aves e suínos

Ter granjas mais produtivas e com baixo índice de mortalidade é o objetivo central dos produtores de aves e suínos. Porém, alcançar elevado nível de eficiência depende de diversos fatores. Oferecer ambiente de qualidade e correto fornecimento de água são alguns. A Trouw Nutrition, líder em nutrição animal, está sempre em busca de novas tecnologias para contribuir com o contínuo crescimento da avicultura e da suinocultura. Com esse compromisso, a empresa leva novidades ao Salão Internacional de Proteína Animal (SIAVS) 2024: o pó secante TNSec+ para leitões recém-nascidos e Selko® AlpHa, que melhora a qualidade microbiológica da água e do trato gastrointestinal de aves e suínos. O evento acontece de 6 a 8 de agosto, no Distrito Anhembi, em São Paulo.

O início da vida dos suínos determina a qualidade do seu desenvolvimento e, consequentemente, o desempenho produtivo na fase adulta. Por isso, é importante aplicar o conceito LifeStart, agora para suínos, que abriga um conjunto de práticas e conceitos para alavancar o estágio inicial da vida dos animais, visando atingir o máximo potencial produtivo.

A base do programa LifeStart está na criação de um ambiente confortável e saudável para os leitões, o que inclui a gestão responsável da sanidade e nutrição e o manejo adequado – do nascimento até 45 dias de idade. “A secagem do leitão logo após o nascimento é a primeira medida, pois, fisiologicamente, a capacidade termorreguladora dos neonatos é deficiente e as reservas energéticas são baixas, suficientes apenas para poucas horas pós-nascimento. Para esse importante manejo nutricional, a Trouw Nutrition anuncia o pó secante TNSec+, desenvolvido para promover o bem-estar dos leitões recém-nascidos, aumentando a vitalidade e o acesso rápido ao colostro. Além disso, oferece suporte no manejo da cura e cicatrização do cordão umbilical, reduzindo umidade, odores e amônia quando aplicado nas instalações”, detalha Aneilson Soares, gerente técnico da Trouw Nutrition.

Outro destaque da feira é Selko® AlpHa para aves e suínos, blend de ácidos orgânicos livres e tamponados de cadeia curta, que reduz o pH da água e possui atividade bacteriostática e bactericida. “A água é tão importante quanto a ração. Oferecê-la aliada à mistura de ácidos orgânicos livres tamponados melhora o consumo, a qualidade microbiana e inibe o crescimento de Escherichia coli, Salmonella, leveduras e fungos. No suporte digestivo, essa mistura de ácidos reduz o pH e a capacidade de tamponamento da ração no papo e no estômago, inibindo o crescimento de bactérias gram-negativas. Isso melhora a digestão dos alimentos e auxilia a quebra das proteínas pela pepsina. Para a manutenção intestinal, Selko® AlpHa favorece o equilíbrio da microbiota, evitando disbioses”, explica Josênio Cerbaro, gerente do Programa de Qualidade de Água e Saúde Intestinal.

A Trouw Nutrition também leva ao evento NutriOpt On-Site Adviser (NOA). Trata-se de um equipamento portátil que analisa ingredientes e rações em qualquer lugar, de forma prática e rápida. “Os participantes do SIAVS poderão analisar amostras de matérias-primas e ração em tempo real. Nosso propósito é ajudar avicultores e suinocultores a alcançar a precisão na alimentação, oferecendo conhecimento técnico com respaldo da ciência, serviços e ferramentas práticas que fazem a diferença na rotina da produção”, finaliza Raquel Bighetti Araujo, gerente de produtos monogástrico.

Trouw Nutrition no Salão Internacional de Proteína Animal (SIAVS) 2024

Data: 6 a 8 de agosto

Horário: das 11 às 19 horas nos dias 6 e 7, e das 11 às 17 horas no dia 8

Estande: Número 111

Local: Distrito Anhembi – São Paulo

Endereço: Avenida Olavo Fontoura, 1.209