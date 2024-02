Simonésia/MG Carnaval 2024

Confira a programação

Sexta feira 09

21h – Desfile com a Escola de Samba Voz do Morro

00h – Matiele Fabretti

Sábado 10

21h – Desfile com a Escola de Samba Voz do Morro

Dj Duarth

00h – Relber e Allan Elétrico

Domingo 11

21h – Desfile com a Escola de Samba Voz do Morro

00h – Gustavo Mileva

Segunda 12

21h – Desfile com a Escola de Samba Voz do Morro

00h – Tati Meira

Terça 13

19h – Grupo de Pagode Stilo Próprio

22h – Pagode do Bredin

A Escola de Samba Voz do Morro terá um Trio Elétrico para suas apresentações, enquanto os shows serão realizados no palco principal, montado na Avenida Governador Valadares, no Centro da cidade, como de costume.

Bloco Tradição

O Bloco Tradição, sairá no domingo e na terça de carnaval, ás 18h. O trajeto será entre a Avenida Governador Valadares, até o Lar dos Idosos na Rua Coronel Alves,retornando ao ponto de origem. Ainda durante o Carnaval em Simonésia você também pode aproveitar para conhecer as outras atrações que a cidade oferece, como cachoeiras, pesgue e pagues, clubes e belas paisagens.

Informações Divino Augusto