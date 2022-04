Simpósio de Cafeicultura começa na próxima quarta-feira, em Manhuaçu

A montagem da estrutura do 23º Simpósio de Cafeicultura das Matas de Minas segue bastante adiantada. A partir deste final de semana, as empresas participantes organizam seus estandes para o evento, que acontece na quarta-feira, dia 06/04, e na quinta, dia 07, no espaço do Complexo Boston City (antigo Parque de Exposições de Manhuaçu), no bairro Ponte da Aldeia.

Cerca de cinquenta empresas apresentam seus produtos e novidades para o setor numa feira de negócios paralela a palestras e minicursos realizados em parceria com instituições do setor do agronegócio café.

A montagem da estrutura para o Simpósio de Cafeicultura começou na semana passada. Além das tendas para auditórios, recepção, credenciamento e expositores, está sendo preparado o piso e o acesso ao local.

Segundo o presidente da ACIAM, Maurélio Carlos Júnior, o auditório receberá melhorias: “Temos procurado dar um conforto maior para os participantes e para as empresas que apoiam o evento. A novidade é que estamos aproveitando a área já calçada com bloquetes do complexo do Boston City e mudamos todo o posicionamento dos estandes e corredores para valorizar a circulação por todo o espaço do evento”.

Todos os estandes já foram comercializados pela associação. A expectativa é oferecer produtos para os cafeicultores com taxas diferenciadas e outras vantagens, como descontos, durante os dias do Simpósio de Cafeicultura. Haverá também uma feira de produtos da cafeicultura, em especial cafés reconhecidos pela qualidade da nossa região.

Maurélio Carlos Júnior conta que tem uma expectativa de um público expressivo. A programação reúne no total treze palestras e seis minicursos durante os dois dias. Ao mesmo tempo teremos uma feira comercial com espaço para empresas de Manhuaçu e região expondo produtos e novidades para a agricultura. Enfim, o agronegócio do café estará centralizado nesse evento”, detalha.

A abertura do Simpósio de Cafeicultura será na quarta, dia 06, às 09 horas. A expectativa é da presença de lideranças do setor cafeeiro e autoridades da região.

Segundo o dirigente da ACIAM, o simpósio projeta a cafeicultura regional. “Quero convidar a todos para que participem conosco. A entrada é gratuita. A realização desse evento, apesar de todo o trabalho, é compensadora para todos os cafeicultores. Vivemos da cafeicultura e precisamos promover o nosso café. Torná-la conhecida no mundo todo pelo agronegócio e suas qualidades”.

O 23º Simpósio de Cafeicultura é realizado com patrocínio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Governo Federal, ICL, Cooxupé, Codemge / Governo de Minas Gerais, Prefeitura de Manhuaçu, Coocafé, Prefeitura de Abre Campo, Cresol, Conect Internet e Sicoob Credileste.

A programação completa está disponível no site www.simposiodecafeicultura. com.br

Professor Carlos Henrique Cruz