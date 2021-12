Sindicato apresenta projeto da nova sede durante Assembleia Geral

Além da transparência da Prestação de Contas, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Manhuaçu apresentou o projeto de engenharia do novo prédio-sede da instituição aos associados, durante a Assembleia Geral, realizada neste sábado, 11/12, no salão da AABB.

Com expressiva participação, o encontro obedeceu as normas de prevenção ao COVID-19 estabelecidas pelos órgãos de Saúde e contou com a presença de autoridades e lideranças, representantes de diversos segmentos sociais. A animação musical ficou por conta de José Dutra e Banda.

Presentes à Mesa Diretora, o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Manhuaçu, Marco Antônio Domingos; Presidente da FETAEMG (Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais) e Deputado Federal, Vilson Luiz da Silva; Secretária Geral Adjunta da CTB Minas (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil), Kátia Gaivoto; Secretários M. de Agricultura, Sandro Tavares, e de Governo, Cinthia Valéria Perígolo de Oliveira; Vice-prefeito de Pedra Bonita, Paulo Natividade (Coordenador Polo Regional Fetaemg e Presidente do STR Pedra Bonita), Vereadora Eleonora do CEM; Presidente do STR Luisburgo, Silvana Damasceno; Diretor Geral do IF Sudeste de Minas/ Campus Manhuaçu, José Geraldo Soares; Presidente da COORPOL, Flânio Alves da Silva; e rep. do Deputado Federal Padre João, Gilmar Alves da Silva, e da EMATER, Extensionista Cristiano Silva.

Composto por dois momentos (Assembleias Ordinária e Extraordinária), o encontro teve como pauta principal a Prestação de Contas referente ao Exercício de 2020 e a Previsão Orçamentária para 2022, além de tratar da deliberação de diversos outros assuntos, considerando que, devido à pandemia, não foi realizada assembleia em 2020, o que acarretou este acúmulo de matéria a ser apreciada e votada pelo Plenário.

As autoridades se pronunciaram, parabenizando o Sindicato por sua firme atuação em defesa dos direitos e do bem-estar agricultores familiares, além da transparência e eficiência nas atividades.

O Presidente da FETAEMG e Deputado Federal Vilson Luiz da Silva (Vilson da FETAEMG) abordou a conjuntura política e sindical no país.

Após a palestra, o Presidente Marco Antônio formalizou a entrega de quatro ofícios ao Deputado, solicitando a viabilização de emendas para a realização de obras e melhorias para comunidades rurais de Manhuaçu, com valor total de R$ 1.350.000,00.

A deliberação e votação da pauta da Assembleia Ordinária foram conduzidas pelo Presidente Marco Antônio. Na oportunidade, a Coordenadora Geral do STTR Manhuaçu, Elzi Gomes de Oliveira; Assessora Jurídica, Dra. Luívia Maria Vergílio, e a Conselheira Fiscal, Ana de Souza Lima, procederam com a leitura dos documentos e as explanações necessárias ao plenário. Os números referentes à prestação de contas foram lidos e apresentados em telão.

OBRAS DO NOVO PRÉDIO

Na Assembleia Extraordinária, a apresentação dos trabalhos realizados em 2020 e 2021 e do projeto de construção do novo prédio, que será sede do Sindicato, substituindo o antigo, na Rua Etelvino Guimarães, 132, no centro.

A Comissão Imobiliária, composta por Víctor Muniz (Presidente), Dayse Dias, Adão Lopes Lélis, Maria de Lourdes Amâncio e José Mateus Nascimento, juntamente com a Assessoria Jurídica, relacionou todas as atividades em preparação para o início das obras, as análises e visitas realizadas, etc.

Em seguida, o Engenheiro Responsável pelas obras das novas instalações, Wesley Mariano Braga, apresentou no telão, o Projeto de construção, com detalhamentos sobre a acessibilidade, distribuição dos cômodos e a modernidade da obra, em cinco pavimentos.

Wesley também ressaltou os trabalhos realizados para a averiguação da estrutura do antigo prédio que, além de não ter sido planejado para funcionar como sindicato (antes, era residência), estava com a estrutura comprometida, com rachaduras e infiltrações, oferecia riscos para os usuários, além de não ter a devida acessibilidade para cadeirantes e pessoas com dificuldades de locomoção. Sua fala foi ilustrada com fotos do local, exibidas em telão.

Também debatidas e votadas na Assembleia Extraordinária a autorização para venda dos materiais reutilizáveis da antiga sede e a deliberação sobre a atualização de liberação de diretores e suas respectivas gratificações.

No encerramento, o Presidente do Sindicato, Marco Antônio Domingos, agradeceu a participação de todos e ressaltou que, além da prestação de contas, a Assembleia é um momento de reencontro e de reconhecimento ao trabalho dos agricultores familiares que, no dia-a-dia, se dedicam à nobre missão de produzir o alimento servido à mesa dos brasileiros. Ele desejou a todos boas festas e feliz ano novo.