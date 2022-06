Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Manhuaçu empossa Diretoria e Conselho Fiscal

Em cerimônia realizada na tarde deste sábado, 18/06, no Centro Pastoral Bom Pastor, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Manhuaçu empossou a Diretoria e o Conselho Fiscal, eleitos recentemente.

Participaram da Mesa Diretora, o Presidente reeleito Marco Antônio Domingos; Presidente do CMDRS, Águeda Diniz; Secretário M. de Agricultura, Sandro Tavares; Presidente da COORPOL, Flânio Alves; rep. da CRESOL, André Heringer, e Comissão Eleitoral: José M. de Carvalho, Selma Mafra Dutra, Emerson Wislley Raposo, João Nascimento e João Durães. A Orquestra Paulista de Viola Caipira e o cantor José Dutra animaram o evento.

Após os pronunciamentos, houve apresentação do histórico do Sindicato e homenagem à memória do saudoso Ex-presidente José Adenil Campos. D. Carmem Cosendey, viúva do sindicalista, recebeu a homenagem das mãos do Presidente Marco Antônio.

Além do Presidente Marco Antônio Domingos, a nova diretoria é composta por: Charlles Dornelas, Cláudio Aparecido Pinel, Domingos Sávio Ribeiro, Geraldo Ricardo Nunes, Gilmar da Silva, Jozimar Geraldo de Souza, Roberto Rodrigues Muniz, Victor Salomão Dias Muniz, Ana de S. Lima, Andréia Alves de Melo, Cleuza Maria Dornelas, Dayse Dias Silva Muniz, Edith D. Sathler Furtado, Jaqueline Bento Gomes, Jayne Amaral, Marlene de Freitas Leles e Valéria Aparecida Lima Bastos.