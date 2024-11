Síndrome de Cushing em cães. Saiba o que é, sintomas e tratamento

Hipercortisolismo é comum e pode comprometer a qualidade de vida.

A síndrome de Cushing em cães, também conhecida como hiperadrenocorticismo (HAC), é uma condição endócrina que frequentemente acomete os animais, caracterizada pela produção excessiva de cortisol pelas glândulas adrenais. Os cães acometidos por essa condição costumam apresentar sintomas como aumento da sede, volume de urina, apetite elevado, ganho de peso e fraqueza muscular.

“Embora o HAC seja um diagnóstico desafiador, a condição pode ser controlada com monitoramento adequado, uso de medicamentos e, em alguns casos, intervenções cirúrgicas”, afirma Stefanie Poblete, médica-veterinária e coordenadora de produtos da Linha Pet da Syntec. Ela explica que as causas mais comuns da síndrome de Cushing incluem tumores na glândula hipófise, que são os mais frequentes, e tumores nas glândulas adrenais. Além disso, existe o HAC iatrogênico, causado pela administração prolongada de glicocorticoides.

O diagnóstico da síndrome de Cushing exige uma análise abrangente do histórico clínico, exame físico e testes laboratoriais para confirmar a condição. Stefanie enfatiza a importância de levar o pet a um especialista ao identificar qualquer sinal suspeito. “Com o tratamento adequado, muitos cães conseguem viver de forma saudável e feliz”, complementa.

O tratamento para o HAC tem como objetivo controlar os níveis de cortisol e minimizar os sintomas, promovendo uma melhor qualidade de vida ao animal. Stefanie também destaca que mudanças na dieta e o uso de suplementos podem ser abordagens complementares benéficas. “Em casos de tumores adrenais, a remoção cirúrgica pode ser considerada, mas sempre com uma avaliação cuidadosa por parte do veterinário”, alerta.

A Syntec oferece um portfólio completo de soluções para melhorar a qualidade de vida dos animais de companhia, entre elas oTrilostec, à base de trilostano, uma das principais opções terapêuticas no tratamento do HAC hipófise dependente e adrenal dependente. Trilostec é uma inovação no mercado veterinário, sendo o primeiro e único trilostano em comprimidos bissulcados e palatáveis, facilitando o ajuste da dose e tornando o tratamento mais prático e eficaz.

Sobre a Syntec – A Syntec é uma empresa 100% brasileira com 20 anos de história, dedicada à produção de medicamentos e suplementos veterinários de alta qualidade. Seu portfólio diversificado inclui terapêuticos, especialidades, produtos de higiene e saúde, suplementos e vacinas para animais. Para mais informações, visite: www.syntec.com.br