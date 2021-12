SNCT 2021: ministro Marcos Pontes fala sobre iniciação científica

O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, falou hoje (6) sobre as principais atrações da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) 2021. Em entrevista ao programa A Voz do Brasil – que tem um estúdio especial montado na feira -, Pontes falou sobre a divulgação científica no Brasil e as atividades e inovações tecnológicas desenvolvidas no ministério.

Sobre a pandemia de covid-19, o ministro informou que o programa Rede Vírus – Comitê que reúne especialistas, representantes de governo, agências de fomento do ministério, centros de pesquisa e universidades com o objetivo de integrar iniciativas em combate a viroses emergentes – montou uma exposição que informa os visitantes sobre todas as iniciativas brasileiras de combate à pandemia. De testes de diagnóstico à produção de vacinas e ingredientes farmacêuticos ativos (IFAs), os profissionais presentes na SNCT explicam detalhes de como as tecnologias trazidas para o Brasil foram aproveitadas e adaptadas, e como o país pretende se colocar como exportador de vacinas até 2022.

O ministro falou ainda sobre as atividades e oficinas lúdicas da SNCT 2021, que foram formuladas para atrair a atenção de crianças e adolescentes e instigar a curiosidade científica “Atividades lúdicas pegam desde o pequeninho até os adultos. Temos oficinas de computação, de robótica. Precisamos transformar o conhecimento em notas fiscais. Como essas coisas [ciência e tecnologia] se transformarão em trabalho, emprego e oportunidades. E aqui temos muitas soluções interessantes”, disse.

