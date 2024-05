Sobe para 83 número de mortes no Rio Grande do Sul pelas fortes chuvas

Número de desaparecidos chega a 111 pessoas

O número de mortes confirmadas decorrentes das fortes chuvas que caem no Rio Grande do Sul subiu para 83 e outros quatros óbitos estão em investigação para confirmar se há relação com os eventos meteorológicos da última semana.

Os dados constam no boletim da Defesa Civil estadual atualizado às 9h desta segunda-feira (6). No momento, o número de desaparecidos chega a 111 pessoas.

Ao todo, são 345 municípios gaúchos atingidos pelos temporais, com mais de 850,4 mil pessoas afetadas. O estado contabiliza 21.957 pessoas desalojadas. Além disso, o levantamento aponta que 19.368 pessoas estão temporariamente em abrigos e há 276 feridos.

Águas

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul (Sema/RS) tem atualizado de hora em hora o nível do Lago Guaíba. Às 9h, desta segunda-feira (6), o nível das águas estava em 5,29 m, em Porto Alegre, capital do estado. O registro mostra a queda de 2 centímetros do maior nível do Guaíba da história, quando atingiu, neste domingo (5), 5,31 m de profundidade às 16h. A medição foi feita por régua automática da secretaria.

Nível das águas do Lago Guaíba sobe 5,29 m, nesta manhã, em Porto Alegre Foto: Alex Rocha/PMPA

O governo do Estado também tem monitorado, em parceria com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e do Operador Nacional do Sistema (ONS), a situação das demais barragens gaúchas.

Infraestrutura

O governo do Rio Grande do Sul também informou a situação do fornecimento dos serviços de infraestrutura no estado, como os de energia elétrica, água e telefonia, além do funcionamento de escolas da rede estadual e sobre os bloqueios em rodovias estaduais.

O estado ainda tem cerca de 435,2 mil consumidores sem luz, sendo 175.252 clientes da distribuidora de energia do Grupo Equatorial Energia (CEEE Equatorial) e outras 260 mil unidades consumidoras abastecidas pela Rio Grande Energia (RGE Sul).

O boletim informa que 884,8 mil clientes da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) estão sem abastecimento de água tratada.

Em relação à de serviços de telecomunicações (telefonia e internet), dezenas de municípios estão sem sinal, distribuídos conforme as operadoras prestadoras dos serviços: Tim: 32 municípios sem sinal; Vivo: 40 municípios; Claro: 24 municípios sem serviços de telefonia e internet.

Transportes

Nesta segunda-feira (6), às 9h, 102 trechos em 58 rodovias apresentavam bloqueios totais e parciais, entre estradas e pontes, conforme informações do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). Os dados compreendem as rodovias estaduais e as concedidas ao setor privado. As pessoas que precisam se deslocar pelas estradas devem consultar o mapa das rodovias gaúchas atualizado em tempo real neste site.

O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, segue com as operações suspensas por tempo indeterminado. A concessionária Fraport, que administra o aeroporto, informa que segue em contato com a Defesa Civil, autoridades e companhias aéreas para acompanhar e avaliar a situação. Não há previsão de retomada. O terminal de passageiros está fechado, sem presença de passageiros. Os aeroportos das cidades de Passo Fundo, Caxias do Sul, Pelotas e Santo Ângelo estão operando, mas podem ser impactados pelas condições meteorológicas no estado.

A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) reforçou, nesta segunda-feira, que as empresas aéreas cancelaram todos voos com origem e/ou destino para Porto Alegre e flexibilizaram as regras de remarcação e reembolso. A orientação é que os passageiros entrem em contato com a companhia aeroportuária para remarcação ou reembolso dos bilhetes para a capital gaúcha.