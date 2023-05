Solução nutricional auxilia na redução da mastite, um dos desafios mais complexos das propriedades leiteiras

“Um dos maiores desafios da pecuária de leite é a mastite, uma doença comum e cara que pode ser prevalente em até 80% dos animais de reposição ou em reprodução, sendo a terceira razão pela qual as vacas são removidas permanentemente de um rebanho. O custo de tratamento pode superar R$ 1.500 por animal”, alerta a zootecnista Vanessa Carvalho, gerente de produtos e serviços técnicos para bovinos de leite da Phibro Saúde Animal.

Vanessa explica que a mastite ocorre quando patógenos invadem a glândula mamária. “Devido à infecção, o sistema imunológico inicia uma resposta inflamatória, recrutando glóbulos brancos para a glândula mamária. Na mastite subclínica, há aumento na ‘contagem de células somáticas’ (CCS), mas nenhuma alteração visível na aparência do leite. Por outro lado, no caso de mastite clínica, há alteração visível nas características do leite, incluindo alteração na cor, aparência aquosa ou sanguinolenta e coágulos.”

A especialista da Phibro alerta que as perdas econômicas da mastite são, principalmente, aumento da taxa de descarte de animais, redução da produção de leite, descarte de leite de vacas tratadas, perda de bonificação com aumento da contagem de células somáticas e gastos com medicamentos, serviços veterinários e aumento da mão-de-obra. “Estudos realizados no Brasil mostraram que quartos mamários com mastite subclínica produziram até 42% menos leite do que quartos mamários normais.”

Vanessa Carvalho esclarece que os casos de mastite podem ser reduzidos quando o sistema imune das vacas estiver fortalecido. “Um sistema imunológico mais saudável leva à redução da infecção da glândula mamária, diminuindo casos de mastite clínica e CCS.” A especialista ressalta que, além dos cuidados com o manejo dos animais, da higiene do local onde os animais ficam (incluindo a sala de ordenha) e da formação adequada de lotes, o “uso de soluções nutricionais pode auxiliar no processo de prevenção e controle da mastite.”

A Phibro Saúde Animal oferece OmniGen-AF, uma especialidade nutricional exclusiva, formulado para ajudar os animais a se manterem saudáveis a partir da melhoria da resposta do sistema imune. “A solução tem comprovações científicas que demonstram melhor resposta do sistema imunológico das vacas leiteiras e, como consequência, ajuda a reduzir os casos de mastites e a contagem de células somáticas”, finaliza.

