Soluções biológicas são foco da Biotrop na Dinetec 2024, em Canarana (MT)

Líder em soluções biológicas para agricultura e pecuária no Brasil, a Biotrop marca presença entre 10 e 12 de janeiro no Dia de Negócios e Tecnologias (Dinetec), importante evento, realizado em Canarana (MT). A feira, que acontece há 10 anos, abre a agenda dos eventos do agro, em 2024, e se posiciona como um momento oportuno para prospecção de novos parceiros e negócios.

“Na Dinetec, apresentamos nossas principais tecnologias para começar bem o ano. Em 2023, o evento movimentou cerca de R$ 3 bilhões e a tendência é ter negócios ainda maiores neste ano. Estamos presentes com nosso portfólio para contribuir com a produtividade e a sustentabilidade da agricultura e pecuária”, informa o gerente de marketing da Biotrop, Éderson Santos.

“”Nossa linha de produtos biológicos atende às diversas demandas, seja no controle de doenças e pragas como na promoção de crescimento das plantas. A Biotrop possui soluções para aplicação no tratamento de sementes, sulco de plantio ou no manejo foliar”, explica Santos. Entre os exemplos estão Biokato®, bioinseticida de excelência que controla a cigarrinha-do-milho; Biomagno®, eficaz contra nematoides e fungos; e Bombardeiro®, produto de ação multissítio que potencializa o efeito fungicida.

“Preparamos um estande cheio de informações importantes, incluindo quiz para aumentar o conhecimento e a percepção dos agricultores em relação aos biológicos. Além disso, nossa equipe técnica estará lá para ajudar a esclarecer dúvidas sobre a ação dos produtos biológicos, além de apresentar os mais recentes lançamentos”, acrescenta o gerente.

Serviço:

Data: 10 a 12 de janeiro de 2024

Horário: 7 às 18 horas (horário de Brasília)

Local: Rodovia MT-326, Canarana (MT)

Sobre a Biotrop

A Biotrop é uma empresa brasileira referência em tecnologias naturais e biológicas para a agricultura. Fundada em 2018, a companhia leva ao agricultor o que há de mais avançado em soluções que contribuem para o sucesso dos cultivos, com a união dos conceitos de sustentabilidade e agricultura regenerativa. Para cumprir sua meta, a Biotrop conta com avançadas unidades de multiplicação industrial de microrganismos, realiza investimentos massivos em inovação, pesquisa, desenvolvimento e registros e aposta em alianças estratégicas para acessar e desenvolver as melhores tecnologias biológicas.

Isadora Fabris

(+55) 11 91357-5788

www.textoassessoria.com.br [email protected]