STTR Manhuaçu iniciará atendimento na nova sede na Praça 05 de Novembro nesta segunda-feira

A partir desta segunda-feira, 18/10, o STTR Manhuaçu (Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais) atenderá aos agricultores familiares em novo endereço: na Praça 05 de Novembro, nº 339, andar térreo, no Edifício Expansão Cultural (prédio da Rádio Manhuaçu).

Em recente coletiva de imprensa, a Presidência, membros da Diretoria e Equipe Técnica do Sindicato destacaram estas inovações tomadas pela entidade. Presentes, o Presidente Marco Antônio Domingos; Tesoureiro Cláudio Aparecido Pinel; Assessoria Jurídica, Dra. Luívia Maria Vergílio; Coordenadora Elzi Gomes de Oliveira, e Engenheiro responsável pela obra de construção da nova sede, Wesley Mariano Braga.

Para as atividades de mudança e de organização dos preparativos para o funcionamento destas novas instalações, nesta semana não houve expediente. Em razão do feriado e recesso, foi possível transportar os equipamentos e mobiliários até o novo endereço, sem complicações no trânsito e com o empenho de toda a equipe em realizar todas estas tarefas dentro do prazo.

Com 48 anos de existência, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Manhuaçu possui sede própria situada à Rua Etelvino Guimarães, na área central da cidade.

A aquisição do imóvel, na época, foi uma grande conquista para o Sindicato. No entanto, com o passar dos anos e o desenvolvimento econômico e social de Manhuaçu, a antiga edificação, uma casa adaptada para funcionar como sindicato, tornou-se inadequada para oferecer atendimento de qualidade para os agricultores familiares associados.

Um dos principais desafios era a acessibilidade por parte de pessoas portadoras de necessidades especiais ou com dificuldade de locomoção, por exemplo. As salas também não eram planejadas para atendimento ao público e funcionamento de escritórios.

MAIOR ACESSIBILIDADE E AMBIENTE PLANEJADO

Com esta mudança temporária de local de atendimento, serão iniciadas as obras de construção da nova sede. O novo ambiente é planejado para oferecer atendimento acessível e confortável aos agricultores familiares, além de condições para que os funcionários executem as tarefas diárias com maior agilidade.

‘É um sonho antigo da nossa categoria a construção desta nova sede, mas que, por questões financeiras e outras prioridades, não pode ser feita antes. Graças a Deus, com muito trabalho de toda a nossa diretoria e de diretorias anteriores, conseguimos tornar este audacioso projeto realidade’, pontuou o Presidente Marco Antônio Domingos.