entre a autossabotagem e a força de persistir.

o que define o fracasso? quer dizer, o que é o fracasso? não conseguir algo? ou será que fracasso mesmo é parar de lutar? me peguei pensando sobre isso. até que ponto eu posso me considerar um fracasso ou um fracassado. olhando para o passado eu vejo todas as coisas que deram errado. as coloco em uma balança e então vejo todas as que deram certo. claro, tem vezes que a balança pende mais para um lado, e às vezes mais para o outro. então por que será que existe essa sensação?

honestamente, é um sentimento estranho e sinto que em vários momentos isso parece ser somente mais uma forma de autossabotagem. eu tenho saúde, estou vivo, sou dotado ainda de várias faculdades físicas e mentais. mas, o mais importante é: eu não penso em desistir. ainda que haja momentos em que desistir parece ser o caminho mais fácil, um atalho. mas nem sempre desistir é uma opção. eu posso desistir de um quebra cabeça, de um curso de férias, de uma viagem. posso desistir de tantas coisas quanto eu consigo pensar. mas e de lutar? e de persistir nos meus sonhos e objetivos? aí sim, eu penso: desistir é uma opção? não pra mim.

bom, se eu realmente desistisse de todos os meus sonhos, seria o mesmo que desistir da vida e viver pela inércia, sendo levado pelas marés que não são do meu próprio ser. é caminhar pelo escuro da minha própria mente sem ter nada para tocar. sem guia. sem esperança. é, acho que no fim eu ainda não estou pronto para isso. e quem sabe se um dia estarei. enquanto eu puder caminhar pela vida, eu vou continuar persistindo e acreditando. eu vou seguir sempre na direção de tudo o que eu quero e acredito. e quando isso acontece, ah, nada no mundo pode me parar. em se tratando dos meus sonhos, eu sou do tamanho do universo!

Bio do Colunista:

Carlo Enrico C Pierro ou Enrico Pierro. Nascido na década de, quando o celular foi inventado e o videogame ainda era o Atari, escreve desde pequeno. Já quis ser cientista, astrônomo, médico, advogado, astronauta e até hoje ainda não descobriu o que quer. Virou escritor de tanto desabafar escrevendo e é autor do livro As marés do meu ser, pela editora ipê das letras. O típico nerd que tirava boas notas, mas não se comportava em aula. Filho de pais sensacionais, se desenvolveu intelectualmente na mesa de jantar, onde se sentia mais à vontade por ser um taurino nato. Come mais do que fala e fala mais do que dorme, ama quebra-cabeças e jogos de celular. Tem preguiça de andar a pé e toma ansiolítico para não tremer igual um pinscher. É feliz escrevendo.

enrico pierro.