Sucesso em todo Brasil, Bebida Bananazinha inaugura fábrica em São Paulo 

Empreendimento é a segunda unidade de produção da marca, que nasceu em Goiás. Em 2020, o produto foi o melhor colocado na Expocachaça, principal evento do ramo!

Tradicional bebida mista à base de cachaça, a Bananazinha iniciou a operação de sua nova fábrica, em São Paulo. Fundada em 2014 a partir da produção artesanal na cidade de Goianésia (GO), a marca, que está presente em todo o Brasil, inaugurou a unidade fabril na capital paulista há cerca de um mês e tem capacidade de produção de 1.600 garrafas por hora somente na instalação paulistana. Segundo o sócio proprietário da empresa, Carlos Saad, a expectativa é triplicar a produção de garrafas até o final deste ano.

“Atualmente, produzimos cerca de 70 mil garrafas da Bananazinha por mês, considerando a operação em São Paulo e Goiás. Nossa meta é chegar próximo de 200 mil ainda em 2022”, afirma. Desse total, de acordo com Saad, 100 mil sairiam apenas da fábrica da capital paulista. O empreendimento está localizado na Capela do Socorro, Zona Sul da cidade.

Saad explica que a escolha por São Paulo, principal centro econômico do País, também considerou a expansão dos pontos de venda da bebida. “Temos, hoje, cerca de mil pontos espalhados pelos estados brasileiros. Esse número deve chegar a 2000 também neste ano é o fato das regiões Sul e Sudeste apresentarem grande potencial consumidor”, garante.

Para alcançar este segundo objetivo, parcerias estão sendo consolidadas com grandes redes de supermercados, como o Grupo Mateus e Assaí, que já possuem o produto em alguns estados da região Nordeste e Centro-Oeste, respectivamente, e também com marcas fortemente estabelecidas na Grande São Paulo, que revendem a Bananazinha em grande escala. Entre elas, estão: Zaffari, Roldão, Peg Pese e Bebidas Imigrantes.

Reconhecimento mundial

A Bananazinha é o carro chefe da empresa, que conta ainda com outros rótulos: Abacaxizinho, Tamarinozinho e Canelazinha – sendo todas bebidas à base de cachaça e saborizadas com as respectivas frutas e especiarias. Em 2020, durante a Expocachaça, principal concurso voltado aos produtores de cachaça em todo o mundo, a Bananazinha foi a melhor colocada na categoria “Bebida Mista”, recebendo a medalha de prata. A disputa não teve medalhista de ouro, já que o certame classifica os produtos a partir de pontuações mínimas em cada edição.

Para o sócio proprietário da empresa, o alto nível de exigência do evento chancelou a qualidade e deu um novo gás ao empreendimento. “Obter o título de melhor bebida na categoria em que somos pioneiros, em um evento criterioso que reúne produtores e amantes da cachaça de todo o mundo, foi importante para darmos esse passo na região Sul e Sudeste”, afirma.

Além da garrafa ornamentada de 900ml, a Bananazinha possui uma versão de 750ml em garrafa PET, e ainda a garrafinha de bolso de 200ml.

