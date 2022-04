Sucesso nas redes sociais, Caue Fantin é considerado um dos maiores influenciadores do país

Natural de São Paulo, Caue Fantin Tomilhero, mais conhecido como Caue Fantin, tem conquistado todo país com suas produções de conteúdos nas redes sociais.

Com mais de 300 milhões de visualizações em seus conteúdos, o jovem tem se tornado uma inspiração para milhares de jovens que buscam viver das redes sociais. Sucesso consagrado, seus vídeos atingem milhões de views com uma facilidade nunca vista antes no país.

Quando perguntado sobre o sucesso de seu trabalho de produção de conteúdo, ele deixa sempre claro que o segredo é fazer tudo com amor.

“Se pudesse resumir em uma palavra seria AMOR, não me vejo fazendo outra coisa e quando estou pensando nos meus vídeos, gravando, imaginando como vou gravar, vendo as cenas é uma sensação incrível, apesar do trabalho que tenho, que muitas pessoas desprezam e dizem ser fácil, não sinto que estou trabalhando nunca, acho que isso é um dos segredos do sucesso que ando alcançando. Fico muito esgotado mentalmente, sempre tenho que estar criando, inovando, pensando em novas ideias e me reinventando e isso é MUITO exaustivo, a cabeça não descansa nunca porém quando tiro tempo pra descansar, eu mesmo não gosto, me sinto mal em não estar produzindo e trabalhando. Então o resumo é AMOR.” diz Caue Fantin.

Sempre dedicado nas redes sociais e presente praticamente nas maiores, sendo TikTok, Kwai, YouTube e Instagram, o jovem alcançou o sucesso de maneira rápida, principalmente após começar a gravar suas séries de histórias, tipo “novelas”.

“Acho que o mais difícil foi começar, o ponto de partida em realmente assumir que gravar vídeos era meu sonho e que eu queria isso pra mim. Depois disso foi tudo muito rápido, me entreguei de verdade dei mais de 100% de mim e tudo anda dando muito certo, estou longe de onde quero chegar. Mas já conquistei muitas coisas que um dia sonhei.” revela Caue.

Suas séries feitas exclusivamente para o Kwai possuem produções encantadoras. Recentemente, Caue lançou a série Romeu e Julieta onde ele fez uma adaptação em que a irmã mais velha malvada faz de tudo para que a irmã mais nova não se case com um rapaz apenas porque ele é pobre … um caso de realmente preferir perder a irmã ao vê-la com uma rapaz que ela não considera digno. Esta série já esta sendo um grande sucesso e pode ser vista no Brasil e no mundo ao acessar a sua página na rede social.

“Eu aposto muito nessas plataformas de streaming curtas tiktok e kwai. Hoje em dia a maioria da população já consome muito mais eles, do que uma netflix por exemplo. O que eu sou visto nessas plataformas, o que eu faço de visualizações são números bizarros. Em algum tempo as marcas vão começar a investir pesado nesse mercado e estou já vou estar lá com visualizações absurdas e um conteúdo de alta qualidade.” encerra Caue Fantin.

Caue Fantin é uma das grandes revelações da internet da atualidade e promete surpreender cada dia mais a todos seus fãs e seguidores com conteúdos e produções ainda melhores.

Siga Caue Fantin nas Redes Sociais e acompanhe mais seu trabalho:

Instagram: https://instagram.com/cauefantin

YouTube: https://www.youtube.com/CauêFantinOFC

TikTok: https://www.tiktok.com/@cauefantin

Kwai: ID: Cauefantin

Confira também no Kwai o canal Fora das Telas com as séries exclusivas: https://s.kw.ai/u/C1CyDINt