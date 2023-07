Suspeito de matar jovem é preso em Rio Casca

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu mandado de prisão temporária e de busca e apreensão em desfavor de um homem investigado pelo homicídio de uma jovem, de 18 anos, em Bom Jesus do Galho, região do Rio Doce. O suspeito foi detido em Rio Casca, cidade a cerca de 70 quilômetros de distância, ao tentar fugir da polícia.

A vítima estava desaparecida desde o dia 24 do último mês, quando a mãe dela comunicou o fato à Polícia Civil em Bom Jesus do Galho. Na ocasião, a mulher informou que a filha havia sido vista pela última vez antes de se encontrar com o suspeito, que lhe entregaria um capacete e cobraria uma dívida de R$ 50.

No curso da investigação, a Polícia Civil intimou o investigado, que confirmou ter se encontrado com a vítima, mas negou saber seu paradeiro. Já na última terça-feira (4/7), a equipe policial realizou levantamentos na fazendo em que o suspeito trabalhava. No local, foram encontrados vestígios de sangue próximo a tanques de leite. Com o auxílio de drones, investigadores sobrevoaram a área e avistaram uma área com muitos urubus.

Ao vasculharem a área, os investigadores localizaram o corpo da vítima, que estava parcialmente enterrado. Depois disso, o suspeito não foi mais visto em Bom Jesus do Galho. A PCMG representou pelos mandados judiciais e, nessa quarta-feira (5/7), o homem foi localizado em Rio Casca, de onde pretendia pegar um ônibus rumo ao município de João Monlevade.

Interrogado, o suspeito confessou ter matado a jovem, alegando ter sido vítima de roubo por parte dela, versão que a Polícia Civil descarta até o momento. Outras motivações estão sendo apuradas.

As investigações prosseguem para conclusão do inquérito policial.

