Notícia – Sustentabilidade é prioridade para o agro mineiro

“A transferência de tecnologias que aliem ganho de escala e preservação, e o incentivo às iniciativas de sustentabilidade nas cadeias agropecuárias precisam estar entre as prioridades do setor produtivo e das políticas públicas. Só assim potencializaremos a competitividade do nosso agronegócio no mercado global hoje. E o garantiremos assim para as gerações futuras”.

O alerta foi apresentado pelo recém-eleito presidente do Sistema FAEMG/SENAR /INAES, Antonio de Salvo, durante reunião de lideranças do setor realizada ontem (19/10), na sede do Governo de Minas. O Workshop Diretrizes para as Políticas Públicas frente às Oportunidades do Agronegócio foi promovido pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), dentro das comemorações pelos seus 130 anos de fundação.

Especialistas de diferentes segmentos e entidades apresentaram expectativas e contribuições à formulação de políticas públicas para o setor. Temas como crédito rural, inovação tecnológica, assistência técnica e apoio à comercialização estiveram no foco das propostas apresentadas pelos participantes à Secretária de Agricultura, Ana Valentini.

“Precisamos mudar a imagem do agro e levar ao público urbano e aos mercados internacionais os fatos reais do que acontece no campo. O produtor rural é o principal interessado na preservação do meio ambiente e dos recursos naturais, que são sua fonte de renda. Produzimos alimentos usando cada vez mais tecnologia e sustentabilidade, e essa produção precisa ser apoiada em nosso país” – destacou Antonio de Salvo.

Engenheiro agrônomo e pecuarista de corte, o futuro presidente da FAEMG é conhecido por, trabalhar, em suas propriedades, com Sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), seguindo o protocolo Carne Carbono Neutro (CCN). A posse da nova diretoria da Federação será no final de novembro.