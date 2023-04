Telefonia na Nuvem é a aposta das empresas para ampliar as práticas ESG

Curitiba, abril de 2023 – O Brasil é o quinto maior produtor de lixo eletrônico no mundo. Aparelhos telefônicos, celulares, eletroeletrônicos, pilhas, até aquele aparentemente inofensivo fone de ouvido. Quando não mais aproveitados formam esse grande montante de 1,2 mil toneladas de materiais que precisam ser descartados corretamente. Desde o ambiente doméstico, às unidades empresariais, a tecnologia na nuvem pode ajudar – e muito – a mudar essa realidade.

Um exemplo é a telefonia. Segundo a consultoria holandesa de dados Newzoo, o consumo mundial de aparelhos em 2021 cresceu em 125 milhões de unidades e no Brasil, aproximadamente, 109 milhões de usuários responderam ter um smartphone, de acordo com uma pesquisa feita em março de 2022. Com a comunicação cada vez mais em movimento, a telefonia na nuvem permite substituir (ou reduzir) uma estrutura física, que envolve maquinários, alto consumo de energia e água, além de manutenção, locação, substituição, por uma solução que envolve comodato de aparelhos modernos com soluções e suporte, em tempo real, às necessidades das empresas.

“Um dos pilares da ESG é a diminuição da utilização de recursos naturais, como energia e água, além de causar menor impacto de poluidores, como equipamentos defasados e seu descarte correto. Vemos que a telefonia na nuvem é um importante aliado nesse sentido, pois contribui para diminuir drasticamente esses impactos para as empresas e, além de tudo, em tempo real, sem a necessidade daquela estrutura tradicional”, explica Bruno Baldussi, CEO da Baldussi Telecom.

De acordo com um estudo da agência de pesquisa norte-americana, Union + Webster, divulgada pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), quase 90% dos brasileiros preferem empresas com práticas sustentáveis na hora de fazer as suas compras ou investimentos, e 70% deles dizem não se importar em pagar mais por isso. “Hoje em dia ações que parecem pequenas, como substituir a estrutura física de telefonia, para a nuvem, são um grande avanço para uma sociedade que está cada vez mais preocupada com as mudanças climáticas e a sustentabilidade”, destaca o CEO.

Outro benefício da telefonia na nuvem, ligado à ESG, diz respeito aos colaboradores. Empresas mais inclusivas e adaptadas aos novos modelos de gestão podem contar com ajuda da tecnologia para promover mais segurança e eficácia nas ações do dia a dia. “Independe se em ambiente corporativo ou Home Office, o uso de aplicativos, softwares de gestão na nuvem, a telefonia na nuvem, permite que sejam acompanhados em tempo real tanto a colaboração entre a equipe, bem como o acesso a dados, que vão desde o tempo de ligação ou atendimento a um cliente, como, também, permite que os gestores acompanhem mais efetivamente, com dados e gráficos de atuação, para a identificação e correção dos principais riscos potenciais”, conclui Baldussi.

