Teófilo Otoni – Comerciantes fecham as portas durante visita do ex-presidiário Lula

Um fato inédito no Brasil aconteceu hoje (21/10) na visita do ex-presidiário Lula em Teófilo Otoni, Vale do Mucuri.

Os comerciantes se organizaram e baixaram suas portas em sinal de protesto, por vários motivos, entre eles a perseguição sofrida pelos comerciantes durante a pandemia, onde o prefeito do PT, Daniel Sucupira impôs o fechamento do comércio e a nefasta política econômica durante o governo do PT no Brasil.

Segundo alguns comerciantes ouvidos, a cidade, o estado e o país não suportam o retrocesso e o insucesso econômico imposto pelo governo Lula.

Se não podem manifestar-se pelas redes, onde a censura já impera, fazemos nossa parte protestando com portas baixadas.