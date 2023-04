THOMAS CASTRO: Influenciador e criador da marca MOMENTOMX cria a Copa MomentoMX de Velocross

Thomas Castro Silva, criador da página e marca Momento Mx, criou recentemente a Copa Momento Mx de Velocross, contando com uma grande estrutura para recepção dos pilotos e do público em geral.

A competição contará com 10 etapas em diferentes cidades do Estado de Minas Gerais, levando grandes pilotos de nome da modalidade. A Copa Momento Mx de Velocross vem sendo considerada pelos pilotos como uma das maiores do Brasil, tanto pela quantidade de pilotos participantes quanto pela estrutura montada nas etapas.

Fizemos grandes eventos em 2022, e neste ano pretendemos aumentar nossa estrutura com um campeonato com dez etapas levando as competições a várias cidades de nosso estado, dentre ela: Durandé, Espera feliz, Alto Caparaó e Manhuaçu. – Diz Thomas

Thomas Castro Silva, diz que sempre foi um amante do esporte e fomentador dessa mobilidade esportiva, e desde o ano de 2019 vem fazendo eventos dessa categoria. Thomas argumenta ainda que apesar de morar em uma cidade do interior de Minas Gerais (Durandé) não vê dificuldades em realizar um evento com excelência, e pretende ainda para o próximo ano, que A Copa Momento Mx ultrapasse as fronteiras do Estado de Minas Gerais.

Os primeiros passos foram dados a quatro anos atrás, e com erros e acertos fomos melhorando com muito esforço e dedicação. A prova disso é a grande aceitação dos pilotos por nossos eventos. Em todas etapas realizadas tivemos o Gate sempre cheio e em algumas ocasiões fomos obrigados a realizar classificatórias devido a quantidade de inscritos. – Explica Thomas Castro

Para o ano de 2023 Thomas afirma que a Copa contará com novas categorias.

Estamos refazendo nosso regulamento geral, e podemos dizer que umas das novidades será o aumento de categorias atendo o pedido de muitos pilotos. Em breve estaremos divulgando todas as novidades em nosso site www.momentomx.com.br e nas mídias sociais. É só nos seguir para ficarem por dentro de tudo que vai rolar esse ano! – Finaliza Thomas Castro

SOBRE THOMAS CASTRO

Thomas é natural da cidade de Durandé Minas Gerais e tinha o sonho de ser piloto desde a infância, mas com a dificuldade da época não foi possível. Aos 14 anos iniciou na trilha onde ficou apenas um ano e teve que parar de praticar o esporte por dificuldades financeiras, e só voltou a andar de motos aos 28 anos de idade.

Porém, com idade mais avançada para querer ser um piloto profissional, e em paralelo a prática da atividade esportiva criou uma página de divulgação de vídeos do mundo off Road que hoje é uma marca, chamada MOMENTOMX.

Thomas exerce a profissão de engenheiro civil como sua atividade principal, porém leva muito a sério a realização de eventos, sempre buscando excelência na realização, e hoje a Copa está ganhando um grande espaço no mercado off Road.