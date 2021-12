Tipos de tomadas: saiba quais são as principais

Se você tem o hábito de visitar o exterior com frequência deve ter percebido que há vários tipos de tomadas. De acordo com a Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC, na sigla em internacional) existem, no mínimo, 14 opções disponíveis para o consumidor.

A International Trade Administration, órgão ligado ao Departamento de Comércio do governo americano, diz que a lista tem 15 modelos. Gabriela Ehrlich, porta-voz da IEC, destaca que não há uma quantidade definitiva em relação ao tema.

Afinal, por que temos tantas opções de tomadas?

Gabriela Ehrlich explica. “Quando começamos em 1906, nos concentramos nas grandes coisas, como a geração de energia, a terminologia, etc. Eram os grandes problemas de uma tecnologia ainda muito recente”.

A porta-voz da IEC ainda completa. “As pessoas quase não viajavam, e os aparelhos eletrônicos, muito menos. As pessoas se conectam à eletricidade com parafusos nos postes de iluminação pública. Com a popularização, cada país foi criando a sua própria solução, pouco a pouco.”

Quais são os principais tipos de tomadas?

A função das tomadas é manter uma comunicação e interação entre os variados processos de circulação de eletricidade que contém em uma residência.

Esse processo faz com que o equipamento tenha uma conexão fácil com a fonte de alimentação da sua casa.

Para que isso ocorra com eficiência, é fundamental entender qual é a tomada correta e as suas características.

A partir de agora, conheça quais são os modelos de tomadas mais utilizados em nosso país.

Plug Tipo B

Vamos iniciar a nossa lista falando do tipo de tomada menos comum, que é denominada de Plug Tipo B. A configuração dela contém dois pinos retos e um terceiro pino (pino terra), que é redondo.

Esse modelo de tomada é utilizado com mais frequência em computadores e equipamentos. Dentre os mais, encontram-se: nobreak e estabilizadores.

Plug Tipo C

Já o Plug Tipo contém somente dois pinos redondos. Ele é mais utilizado que a alternativa anterior, sendo identificado em vários equipamentos e eletrodomésticos. Outro ponto positivo é que o encaixe é mais prático em diversos modelos de tomada.

Por outro lado, o Plug Tipo C vem sendo trocado em nosso país, uma vez que grande parte dos equipamentos exigem uma entrada maior de energia, e essa opção não comporta.

Plug Tipo N

Provavelmente, você já teve contato com as tomadas do Tipo N. Elas são mais fáceis de serem encontradas, e é separada em outras duas variações (10 amps e 20 amps).

A 10 amps contém dois pinos redondos laterais e um pino de aterramento. Enquanto isso, a versão 20 ampères é utilizada em equipamentos e aparelhos que têm um peso maior.

É fundamental deixar claro que a versão 20 amperes tem um diâmetro maior se for comparado com a de 10 amperes.

Conhecer a voltagem da sua residência é essencial não só no momento de definir os tipos de tomada, mas também ao investir em equipamentos e aparelhos eletrônicos na automação industrial.

Após descobrir quais são os tipos de tomadas mais utilizados em nosso país, siga-nos nas redes sociais e conheça outras dicas interessantes para a sua rotina.